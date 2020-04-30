التسويق في ورش لسيدات أعمال الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة مبادرة لتنظيم ورش عمل إلكترونية، بهدف تعريف عضواته بالقطاعات الجديدة التي تستحوذ على اهتمام الأسواق التجارية نتيجة الواقع الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية الحالية.

وتضمنت المبادرة الجديدة، 3 ورش عمل باللغتين العربية والإنجليزية، الأولى بعنوان «استخدام الألوان خلال الأزمات» والثانية بعنوان «التجارة الإﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ»، في حين حملت الورشة الثالثة عنوان «التسويق الرقمي»، حيث نظم المجلس الورشتين الأولى والثانية أخيراً، على أن ينظم الجلسة الثالثة في الثاني من مايو المقبل، وذلك عبر برنامج «زووم» الإلكتروني.

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في المجلس: تأتي الورش في إطار متابعة المستجدات العالمية وواقع القطاع الاقتصادي وريادة الأعمال في ظل أزمة وباء «كورونا» التي اجتاحت العالم، بهدف دعم سيدات الأعمال وتمكينهن من التعرف على المزيد من الفرص التجارية الجديدة في القطاعات الصاعدة مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية.

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