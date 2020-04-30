«إمباور» تطلق مبادرة لرعاية العمال وفرق العمل عن بُعد

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مبادرة لرعاية وحماية موظفيها وعمالها، في إطار استراتيجيتها لزيادة فاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا». وتضمنت المبادرة توزيعاً للمواد الغذائية على الموظفين العاملين في محطات تبريد المناطق ومقرات سكن العمال، وخدمات رعاية صحية عن بعد، لجميع موظفي الشركة.

وتنفذ المؤسسة، المبادرة التي تحمل اسم «إمباور كيرز»، لرعاية كوادر المؤسسة ذوي الدخل المحدود، وباشرت بتقديم سلة غذائية، ووجبات غذائية مجانية، للموظفين العاملين في محطات التبريد، الذين يتوزعون على أكثر من 40 موقعاً تابعة للمؤسسة، وتشمل العاملين في محطات التبريد ومقرات سكن العمال، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتتيح المبادرة لكل الموظفين، التواصل عبر وسائل تقنيات التواصل عن بعد، مع شركاء «إمباور» في المؤسسات الطبية على مدار الأسبوع، لمدة 12 ساعة يومياً، بهدف تمكينهم من الحصول على الاستشارات الصحية من الأطباء مباشرة، وضمان اتخاذ الإجراءات الصحية والعلاجية اللازمة لمن يحتاجها. تعمل الشركة بشكل مباشر، على تسهيل رعاية الموظفين على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، وتوفر العلاجات المطلوبة من مختلف المستشفيات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن المبادرة تجسد التزامنا الكامل بحماية صحة وسلامة فرق العمل وأسرهم، وتأكيد على صدارتها لأولويات عمل الشركة في كل الظروف. لافتاً إلى أن هذا الالتزام، ضامن رئيس لديمومة النجاح المؤسسي من جهة، ومن أبرز مستلزمات العبور إلى ضفة الأمان في هذا الظرف العالمي الصعب. وأوضح بن شعفار أن «إمباور كيرز»، تتوافق تماماً مع الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية.

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