المناطق الحرة المستقبلية في مؤتمر عالمي بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم أعمال النسخة السادسة من المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة عبر الإنترنت من دبي.

ويقام المؤتمر بعنوان: «صناعة القيمة في المناطق الحرة، وربط جميع الأطراف المعنية»، مع 5 محاور رئيسة لمساعدة مشغلي المناطق الحرة والسلطات والمسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة، للعمل معاً، لخلق قيمة للمناطق الحرة.

يستعرض المحاور الخمسة، 20 خبيراً عالمياً، لمناقشة مستقبل المناطق الحرة ضمن الأوضاع الراهنة لتفشي فيروس «كورونا» المستجد، وبعد مرور الجائحة، إضافة إلى محاور أخرى، تتعلق بصناعة المناطق الحرة بشكل عام في جميع أنحاء العالم.

والمؤتمر هو الملتقى العالمي الأكثر أهمية لقطاع المناطق الحرة عالمياً. وعلى مدى 3 أيام، سيتضمن المؤتمر مكتبة مرئية، مقدمة من خبراء عالميين في المحاور التي تدور حول التجارة العالمية والاستثمار والتجارة غير المشروعة، وإدارة المناطق الحرة بشكل عام.

والمكتبة ستحتوي أكثر من 33 محاضرة متاحة مجاناً من المنظمة، ويتوقع اجتذاب أكثر من 2000 مشاهد في اليوم الأول، من أكثر من 120 دولة.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أهمية دور المنظمة في دفع عجلة النمو والازدهار للمناطق الحرة، مع مراعاة سرعة استجابتها، وحرصها على تحويل المؤتمر إلى نسخة رقمية، تركز على تبني المناطق الحرة المرونة خلال جائحة (كوفيد 19).

وقال: قطاع المناطق الحرة، سيخرج أقوى من هذه الأزمة. كما ستتبنى المناطق الحرة المرونة والتكيف العالي عبر تعزيز أطرها، وستقدم المنظمة جميع سبل الدعم للارتقاء بالمناطق الحرة، لتصبح أكثر مرونة وقدرة على استمرارية أعمالها في الأوقات الحرجة، وهذه هي بداية مرحلة جديدة، نستشرف بها المستقبل.

مبادرة فريدة

وتابع: صممنا مبادرة فريدة، لجعل المناطق الحرة أكثر جاهزية للمستقبل، تدعى «المنطقة الحرة المستقبلية 4.0». كما سيقدم مؤشر «ازدهار»، المقاييس الملائمة للمساهمة الإيجابية التي تقدمها المناطق الحرة للاقتصاد العالمي، والتي تستند إلى نموذج «المناطق الحرة المستقبلية»، ويحدد المؤشر 3 محاور، تتضمن 9 معايير مخصصة لقياس مدى نجاح المناطق الحرة، ولتقييم تأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الازدهار الوطني. ويتناول المحور الأول «أفضل الممارسات ضمن الفئة»، تحت 3 معايير، وهي المعرفة والسلامة والتأهب التقني.

فيما يتناول المحور الثاني «الابتكار»، بالمعايير الثلاثة: ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. في حين يتناول المحور الثالث «الاستدامة»، بثلاثة معايير: المسؤولية البيئية وظروف العمل والمسؤولية الاجتماعية.

ستتوفر مقاطع الفيديو الخاصة بالحدث عبر الإنترنت، ابتداء من اليوم، حيث ستجمع حلقات النقاش الخمس أكثر من 20 متحدثاً حول مواضيع هامة، أبرزها التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات الاستدامة ودور الحوافز والتنظيم، فضلاً عن التوازن بين البنية التحتية واستثمارات القوى العاملة في المناطق الحرة.

كما سيتم عرض أحدث التقارير لخبراء عالميين، منهم: ريتشارد بولوين رئيس قسم بحوث الاستثمار والاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي سيعرض تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019، وسيتحدث لارس كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة KGH Global Consulting، عن مستقبل الحدود الجمركية وإدارة المخاطر، في حين يعرض الدكتور روبرت كوبمان كبير الاقتصاديين، مدير قسم البحوث والإحصاءات الاقتصادية من منظمة التجارة العالمية، النماذج الجديدة في تجارة الخدمات العالمية، إضافة إلى تقرير الدكتور بيوتر ستريزوفسكي كبير الاقتصاديين، مديرية الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي سيدور عرضه حول نهج التنسيق والامتثال لمكافحة التجارة غير المشروعة.

ضيوف الشرف

تضم قائمة ضيوف الشرف والمتحدثين في المؤتمر الرقمي، نخبة من صانعي السياسات والقرارات في الاقتصاد والتجارة العالمية، منهم الدكتور موخيسا كيتوي الأمين العام للأونكتاد، ونيي أديبايو وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري، وسينيشا مالي وزير المالية الصربي.

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