«نهج دبي» توفّر تدريباً مجانياً للعاملين بالسياحة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن تطوير دورات تدريبية رقمية تفاعلية على منصّة «نهج دبي»، تتيح للعاملين في قطاع الضيافة والسياحة الاستفادة من فرص التطوير المهني، التي تعزّز مهاراتهم في ظل الوضع الراهن، والتزام سكّان دبي جميعاً بالإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، واتباع الجهات من القطاعين العام والخاص أسلوب العمل من البيت في مختلف أنحاء المدينة.

كما تهدف الدورات إلى صقل مهارات التعامل مع زوار الإمارة، وكذلك خدمة المتعاملين بما يتوافق مع الحاجات المتغيرة للموظفين والقطاع السياحي. ويمكن الوصول إلى الدورات والبرامج عبر الإنترنت والهواتف الذكية والاشتراك فيها بدون رسوم، حيث إنها تشجّع الموظفين على التوفيق ما بين حياتهم العملية والعائلية بفضل مرونتها الشديدة. كما تقدّم الكلية للمسجّلين في «نهج دبي» خمس دورات تدريبية من دون رسوم لمدة 90 يوماً.

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