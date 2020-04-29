الإمارات للشحن الجوي تسخّر إمكاناتها لتوفير الإمدادات الغذائية في الدولة

تستخدم الإمارات للشحن الجوي الطاقة التي توفرها طائرات الشحن البوينج 777F وطائرات الركاب البوينج 777-300ER للمساعدة في الحفاظ على مخزون الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعويض الاستهلاك خلال جائحة كوفيد-19. فقد ساعدت الناقلة على استيرداد ما يزيد على 34 ألف طن من المواد الغذائية إلى الدولة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل، منها 13 ألف طن خلال الفترة بين مارس (آذار) وأبريل. كما نقلت خلال أبريل وحده، إمدادات غذائية من 35 دولة حول العالم.



وتقدم نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، بالشكر إلى مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسهمت في تسهيل وصول الواردات خلال هذه الظروف الحرجة. وقال: "على الرغم من تقليص عدد الرحلات التي نشغلها بشكل كبير وأثر ذلك على تقليص حجم الشحنات، إلا أن أولوياتنا تمثّلت في ضمان مواصلة نقل الإمدادات الغذائية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وساهمت رحلاتنا المنتظمة للشحن من أسواق إنتاج المواد الغذائية الرئيسة، مثل أستراليا ومصر والهند وكينيا وباكستان والعديد من الدول الأخرى، في مواصلة إحضار الأغذية ذات الجودة العالية. وقد ساعد ذلك على توفير الإمدادات الكافية من مختلف المواد الغذائية على أرفف منافذ البيع في الدولة".



وتشغل الإمارات للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة إلى 60 وجهة عالمية وتنقل الشحنات إلى مزيد من الوجهات على رحلات التشارتر والرحلات الخاصة. وتضمن بفضل خبراتها في مناولة المنتجات سريعة العطب من خلال حل "الإمارات فريش" المحافظة على الشحنات التي تصل إلى دولة الإمارات طازجة أثناء النقل.



وشملت واردات المواد الغذائية التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي منذ بداية العام ما يلي:



ما يزيد على 5200 طن من المواد الغذائية من أستراليا، بما في ذلك اللحوم المبردة والفاكهة مثل العنب والبطيخ

حوالي 2500 طن من المواد الغذائية من مصر، بما في ذلك الفاكهة الطازجة مثل الفراولة والجوافة والخضار كالبطاطا الحلوة

ما يزيد على 4000 طن من المواد الغذائية من الهند، بما في ذلك الخضار والفاكهة الطازجة

ما يزيد على 2500 طن من المواد الغذائية من كينيا، بما في ذلك الفاكهة الطازجة مثل الأناناس والمانغو واللحوم

حوالي 1600 طن من سمك السلمون من النرويج

ما يزيد على 4500 طن من المواد الغذائية من باكستان، بما في ذلك اللحوم المبردة والأسماك والخضار

وبالإضافة إلى ضمان توفير الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعم الإمارات للشحن الجوي الاقتصادات المحلية للدول التي تخدمها من خلال نقل صادرات المنتجات الزراعية وغيرها. وتشكل عائدات الصادرات التي تشمل الفاكهة والخضار والأسماك واللحوم مصدر دخل للمزارعين في هذه الدول. وكانت الناقلة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تعاونها مع الحكومة الأسترالية لنقل الصادرات الزراعية والبحرية الأسترالية إلى دولة الإمارات وإلى مختلف الأسواق العالمية.

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