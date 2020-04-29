ثبات أسعار البنزين والديزل في الإمارات خلال مايو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت لجنة تسعيرة الوقود اليوم الأربعاء، تسعيرة البنزين والديزل لشهر مايو المقبل، وثبتت اللجنة أسعار شهر مايو كمثل سعر شهر أبريل حيث يصل سعر البنزين ممتاز 1.91 درهم لتر وسعر لتر البنزين خصوصي 95 عند 1.80 درهم وسعر بنزين بلس 1.72 درهم للتر، كما استقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة اليوم أسعار مايو على مواقعها على شبكة الإنترنيت مؤكدة على أن العمل بالتسعيرة الجديدة سيبدأ يوم الجمعة الأول من مايو.

وكانت الأسعار تراجعت في شهر أبريل نحو ربع درهم للتر الواحد، وكان هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، كما كانت تسعيرة أبريل وتضاف إليها تسعيرة مايو هي الأدنى خلال السنوات الثلاثة الماضية (منذ ديسمبر 2017).

وتعد تسعيرة مايو وأبريل هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وللمرة الثانية تراجعت الأسعار على مدار نحو 40 شهرا لما دون درهمين للتر، حيث كانت المرة الأولي خلال شهر فبراير 2019 وهبط سعر اللتر إلى 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95.

وتقترب تسعيرة أبريل المقبل مع تسعيرة ديسمبر 2017 حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.80 درهم وسعر لتر الخصوصي 1.69 درهم، ومازال بينها وبين أدني تسعيرة شوطا ليست كبيرا علما بأن الأسعار سجلت أدني مستوياتها في ديسمبر 2015 حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.79 درهم ولتر الخصوصي 1.68 درهما.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار البنزين والديزل إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغت الأسعار خلال الشهر الجاري أبريل تراجعا هو الأكبر من نوعه خلال أكثر من عشرين سنة وبلغت مستويات متدنية للغاية.

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