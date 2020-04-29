568 مصنعاً ينتجون 5.96 مليون طن من الأغذية والمشروبات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة في بيان مشترك لهما عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة تبلغ طاقتهم الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من الغذائية والمشروبات، والتي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان كفاءة وفعالية منظومة الإمدادات الغذائية في الدولة خلال الفترة الراهنة.

كما كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي .

ومن جانبه، قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة: "القدرات الانتاجية والمرونة العالية التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الانتاجية أو تغيير خطوط انتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، كل ذلك كان له دور ايجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، كما نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل، وذلك من خلال محاور سياسة الامارات للصناعات المتقدمة والتي أكدت على أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة في رفع انتاجية وكفاءة خطوط انتاج مصانعنا الوطنية.

وقال معاليه: "يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة حيث يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنع وطني مسجل لدى وزارة الطاقة والصناعة، وبحجم استثمار يبلغ 30% من اجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة مساهمة 10% من اجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.

وأضاف معاليه: "تكمن الأهمية المتزايدة بهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات الكبرى العالمية، والتي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة.

ومن جهتها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة غذاء متكاملة تشمل قطاع الصناعات الغذائية التي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تستطيع إمداد جميع أسواق الدولة بمختلف منتجات الأغذية والمشروبات ومن ضمنها أصناف الأغذية الرئيسية.

وقالت معاليها: "نعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي من ضمنها خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15% بحلول 2021. وهو ما سوف يتحقق من خلال التعاون الكامل مع مختلف شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الغذاء وزيادة عدد المشروعات الغذائية في كل إمارات الدولة".

وأضافت معاليها: "تعكس أرقام القدرات الإنتاجية الأخيرة على قوة قطاع تصنيع الأغذية في الدولة وقدرته على مضاعفة إنتاجه في حال الحاجة لذلك. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز قدرات تلك المصانع بمختلف الممكنات التكنولوجية والتنوع في إنتاج العديد من أصناف الأغذية الرئيسية ".

وتفصيلاً، بين مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة أن هناك 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات مسجلين لدى الوزارة ويعملون في كل إمارات الدولة، بواقع 40 في أبوظبي ،و 315 في دبي و77 بالشارقة، ، و72 في عجمان، و34 في أم القيوين، و23 في رأس الخيمة و7 في الفجيرة. حيث تعمل تلك المصانع على إنتاج 5.96 مليون طن من منتجات الأغذية والمشروبات سنوياً، فيما قد تبلغ طاقة إنتاجها القصوى إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.

وتنتج المصانع الغذائية في الدولة 15 صنف غذائي رئيسي، تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن، وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعة الجبن والقشدة وصناعة الزبدة. وكذلك البقوليات بإجمالي نحو 400 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة البقوليات وتحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها وتعبئة البهارات والتوابل. كذلك تشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن، وتشمل إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها وتعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.

تأتي أيضاً صناعة التمور التي تعتبر إحدى الأصناف الغذائية الرئيسية، والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة التمور وتصنيع منتجات التمور. بالإضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي نحو 108 ألف طن، تشمل ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها وصناعة منتجات لحوم الدواجن. وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن شاملة تعليب وتجهيز وتجميد الأسماك والأغذية البحرية. كما تتضمن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسية التي يتم تصنيعها في الدولة كل من السكر والشاي والفلفل والبيض وطعام الأطفال والقمح والأرز والقهوة واللحوم الطازجة.

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، حيث تقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي أيضاً على المدى الطويل. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي على توفير الممكنات والآليات التي تضمن تنمية قطاع هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز