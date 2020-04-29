اقتصادية دبي تغلق 9 محلات غير ملتزمة بتدابير إعادة فتح الأسواق

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الرابع من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 9 محلات والتنبيه على 176 منشأة تجارية ومخالفة 18 محلاً، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 504 محلات.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 354 محلاً، في حين تم تنبيه 74 محلاً، وإغلاق 9 محلات أخرى، إلى جانب مخالفة 11 محلاً تجارياً. وقد تركزت الحملات التفتيشية على المحلات المتواجدة في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، الفهيدي، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، رأس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد، ام سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، العوير.

كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: خدمات الافراح، زينة السيارات، قطع غيار السيارات، بيع الهواتف المتحركة، إصلاح الإلكترونيات.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 9 مراكز تجارية، في منطقتي ديرة، وبر دبي، وأسفر عنها 102 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة 7 محلات، بسبب فتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 150 محلاً.