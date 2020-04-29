«راند»: الإمارات لم تُغفل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحفزات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مؤسسة «راند» البحثية الأمريكية، أن الإمارات تميزت عن باقي دول المنطقة بكونها لم تُغفل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما اتخذت حكومتها تدابير تحفيزية لحماية اقتصادها من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.

ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن التداعيات الاقتصادية للجائحة على دول منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تعامل كل دولة مع هذه التداعيات. وأوضح التقرير أن كافة دول المنطقة أعلنت عن إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة الأثر الاقتصادي للجائحة، إلا أن ما يميز التدابير التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية هو اهتمامهما بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل تدبير تحفيزي تتخذانه لدعم اقتصادهما الوطني في مواجهة تداعيات «كورونا»، وهو ما لم تفعله باقي دول المنطقة.

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