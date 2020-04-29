دبي تغلق 13 محلاً وتنبّه 211 منشأة

المصدر: (دبي ـ البيان)

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 13 محلاً والتنبيه على 211 منشأة تجارية ومخالفة 18 محلاً، في اليوم الثالث من إعادة فتح الأسواق.

وجاءت العقوبات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار «كورونا» كلبس الكمامات والتباعد الجسدي وفتح غرف القياس والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 307 محلات.

وتركز التفتيش على محال السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، الراس، هور العنز، فريج المرر، البراحة، الراشدية، المطينة، أبوهيل، نايف، جميرا، الوصل، الخوانيج، المدينة العالمية، العوير، عيال ناصر. كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: كي الملابس، تجارة الملابس، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة المكسرات، إصلاح الأقفال، مواد البناء، إصلاح الإلكترونيات.

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