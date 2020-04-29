دبي تتهيأ لاستعادة النشاط السياحي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الإمارة مهيأة تماماً لاستقبال السياح متى أمكن، فهي تتمتع بسجل حافل في القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق السياحي، وتسخر حالياً الوقت والجهد اللازمين لإعادة الأمور إلى نصابها للترحيب بالعالم في دبي عندما تتحسن الأمور، واستعادة الأنشطة السياحية المتنوعة مع مطلع يوليو.

وأكد المري لتليفزيون «بلومبيرغ» أمس أن إعادة النشاط السياحي في دبي سيجري على نحو تدريجي كما أنه من المحتمل إرجاؤه حتى مطلع سبتمبر، وفقاً للاتجاهات العالمية السائدة. وقال إن العديد من المطارات ما زالت مغلقة، والمناقشات الثنائية جارية للخروج بخطة واضحة لإعادة الفتح. مشدداً على تغير نوعي سيطرأ على كيفية تشغيل القطاع بعد عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، إذ سيمنح المزيد من التركيز على الجوانب الصحية.

وأضاف: «بينما هبطت الجائحة بحجم الرحلات السياحية إلى الصفر فستعود صناعة السياحة بدبي إلى الانتعاش وستتطور لتركز بشكل أكبر على الصحة والنظافة الشخصية ومن المرجح أن يعني ذلك مزيداً من التكلفة على الفنادق». وأشار إلى أن الحكومة توفر دعماً لقطاع الفنادق بعد المتاعب التي واجهها بسبب الجائحة تمثل في خفض قيمة بعض الرسوم منها خفض رسوم البلدية 50 %.

وأوضح المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن دائرة السياحة تعمل عن كثب مع شركائها من القطاعين العام والخاص للتأكد من أن المدينة جاهزة من جميع النواحي ومهيأة تماماً لاستقبال السياح متى أمكن، موضحاً أن طيران الإمارات شريك رئيسي لنا، ونعمل معهم عن كثب حيث إنهم يأخذون الحجوزات الآن في بداية يوليو، كما أننا ندعمهم في إعادة الفتح. ويمثل السيناريو الحاصل الآن مسألة عالمية. يذكر أن قطاع السياحة في دبي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في 2019، حيث رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وتصنف دبي باعتبارها واحدة من أشهر مدن العالم في أنواع السياحة كافة بفضل البنية التحتية السياحية، وهي وفقاً للتصنيفات الدولية تأتي ضمن المدن الخمس الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي بحسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019، ما يؤكد مواصلة دبي تصدّر أهم الوجهات العالمية من خلال الارتقاء بمستوى مميزاتها التنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز