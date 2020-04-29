الناقلات الوطنية تفتح باب الحجوزات لسفر قريب

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

فتحت شركات وطنية وإقليمية باب الحجوزات على مواقعها الإلكترونية انطلاقاً من تواريخ محددة، استعداداً لاحتمال استئناف الرحلات الجوية للركاب قريباً.

وقالت مصادر في قطاع الطيران إن ذلك لا يعني بالضرورة السفر وفق هذه التواريخ لأن الأمر يعتمد على تطورات الوضع والموافقات من قبل الجهات المختصة.

وقالت إن جداول الحجوزات تتغير تبعاً لتطورات الوضع، وفي حال تم الحجز بناء على هذه الجداول ولم يسمح بالسفر سيتم إخضاع أصحاب التذاكر لمجموعة من الخيارات التي تتضمن تغيير موعد الحجز أو الحصول على قسيمة بقيمة التذاكر على أن يتم الحجز في وقت لاحق.

وبحسب استقصاء «البيان» فإن جدول الحجوزات الطبيعي في الاتجاهين لطيران الإمارات يبدأ 1 يوليو وفلاي دبي من 16 مايو والعربية للطيران من 15 مايو وطيران الاتحاد من 16 مايو.

وأظهر الرصد أن أسعار التذاكر تبقى أقل من المعدل الطبيعي لموسم الذروة في الصيف على مختلف الوجهات على الرغم من ارتفاع الطلب في ظل زيادة حجم السعة المقعدية للناقلات الوطنية.

وقالت الاتحاد للطيران إنه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءاً من 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق قائم وسنعلن أي تغيير يطرأ مستقبلاً.

جدول الحجوزات الطبيعي في الاتجاهين:

طيران الإمارات: 1 يوليو

فلاي دبي: 16 مايو

العربية للطيران: 15 مايو

الاتحاد : 16 مايو

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