«أدنوك» تخفّض مخصصات خام يونيو

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت عملاءها بأنها خفضت مخصصات الخام لشهر يونيو تماشياً مع قرار «أوبك+» هذا الشهر بخفض إمدادات النفط. وذكر المصدر أنه سيجري خفض مخصصات خام مربان وزاكوم العلوي 20% لكل منهما فيما سيجري خفض مخصصات درجتي أم اللولو وداس بواقع 5% لكل منها.

واتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا أو المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» هذا الشهر على اتفاق إمدادات جديد اعتباراً من أول مايو لدعم السوق في أعقاب تراجع الطلب نتيجة إجراءات العزل العام للحد من تفشي «كورونا». وتعتزم «أوبك+» خفض الإنتاج بمستوى قياسي يبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو.

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