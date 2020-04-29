1000 متجر إلكتروني تنشئها «زيدا» مجاناً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة زیدا عن تقديمها اشتراكات مجانية لـ1000 من أصحاب الأعمال في الإمارات، لإنشاء متجر إلكتروني خاص بكل منهم لمدة 3 أشهر انطلاقاً من شهر رمضان المبارك وذلك لتسهيل قضاء الناس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء على المشاريع التجارية المتأثرة جراء انخفاض المبيعات بسبب صعوبة الحركة وخطورة الاختلاط واستمرار حظر التجول، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية ونظراً للظروف الصحيّة الاستثنائية التي تواجهها البلاد بعد انتشار وباء كورونا المستجد، وما أحدثه ذلك من تحديات إنسانية واقتصادية، وتزامناً أيضاً مع حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أنّ شركة زيدا تقدّم باقات اشتراك شهرية لأصحاب الأعمال تمكّنهم من إطلاق متاجرهم إلكترونياً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حمد الجدیع، المؤسس الشريك في زيدا: «منذ انطلاق زیدا في 2018 ونحن ملتزمون في تسهيل وتسريع انتقال المشاريع التجارية إلى التجارة الإلكترونية ونشر ثقافة الطلب المباشر عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد لاقت خدمتنا استجابة كبیرة ومتزایدة من أصحاب الأعمال مما ساهم في نجاحنا بإطلاق المئات من المشاریع في مختلف المجالات وصولاً إلى الأونلاين في الأشهر القليلة الماضية».

ومن جانبه، قال بشار الاستاد، مدیر إدارة التسویق في شركة زيدا: «تعتمد مئات الشركات بالفعل على شركة زيدا في زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت. ونحن نهدف من خلال هذه المبادرة إلى مساعدة شركات التجزئة المحلية مختلفة الأحجام، بدءاً من المشاريع المنزلية إلى الشركات المرخصة في الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، وعمان».

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