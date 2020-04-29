غالبية مراكز التسوق في دبي تعود للعمل الجزئي

المصدر: دبي - بشار باغ

عاودت مراكز ووجهات التسوق في دبي افتتاح أبوابها بشكل جزئي أمام الزوار والمتسوقين مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وبهدف توفير بيئة تسوق آمنة تراعي أعلى معايير الصحة والسلامة في ظل الظروف الحالية، تواصل مراكز التسوق عمليات التعقيم بشكل مستمر ضمن مختلف المرافق، كما يتم فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، مع فرض ارتداء الكمامات لكونها شرطاً رئيساً لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين، وتم إتاحة 25 % فقط من مواقف السيارات، فيما تم وضع ملصقات ضمن المتاجر لضمان التباعد الجسدي بين المتسوقين.

وباشرت يوم أمس عدة وجهات ومراكز تجارية العمل مرة أخرى، جاء في مقدمتها كل من دبي مول، ودبي مارينا مول، وسوق البحار، إضافة إلى وجهات شركة «مراس» وهي: «بوكس بارك»، و«السيف»، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، و«كايت بييتش»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

وبدأت المراكز والوجهات بإعادة افتتاح أبوابها خلال الأسبوع الجاري بدءاً من يوم السبت الذي شهد افتتاح: دبي فيستيفال سيتي، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، وديرة سيتي سنتر، ومركز برجمان، ومركز الغرير، وبدأ «دبي أوتلت مول» عمله منذ الأحد، فيما افتتحت «نخيل» يوم الاثنين كلاً من: نخيل مول، وابن بطوطة مول، ودراغون مارت.

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