«ميركاتو» يلتزم بإجراءات سلامة صارمة للافتتاح

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز التسوق «ميركاتو» ومركز التسوق «تاون سنتر جميرا» عن فتح أبوابهما لاستقبال العملاء مع الالتزام بمجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث للحد من الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركز ميركاتو، إنه تم تخفيض ساعات العمل بالمركز لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية ومنها السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

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