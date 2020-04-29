إعادة افتتاح «ماركت الواجهة البحرية»

المصدر: (دبي - البيان)

أعاد «ماركت الواجهة البحرية» سوق دبي للمنتجات الغذائية الطازجة، افتتاح جميع متاجره ومطاعمه ومنافذ بيعه أمس، تماشياً مع التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية، منضماً بذلك إلى سوق الأسماك واللحوم والمنتجات المجففة والفواكه والخضراوات الطازجة ولولو هايبر ماركت.

هذا وقد اتخذ فريق الإدارة جميع الاحتياطات الإضافية اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع من يدخلون السوق.

وقال محمد المدني، مدير مركز ماركت الواجهة البحرية: لقد عملنا بكل جد ومثابرة مع جميع السلطات الحكومية لضمان وضع المعايير اللازمة لسلامة العملاء بماركت الواجهة البحرية وجعله مَثلاً يُحتذى به في وضع واتباع تلك المعايير.

منذ اليوم الأول قمنا بتركيب كاميرات حرارية للكشف وتسجيل درجة حرارة كل شخص يدخل إلى السوق. يأتي هذا الافتتاح الكامل بعد نجاح إعادة فتح أسواقنا قبل بضعة أسابيع.

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