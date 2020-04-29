تدابير وقائية عالية المستوى في سوق ديرة للذهب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، عن إعادة افتتاح سوق ديرة للذهب، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

واعتبارًا من 26 أبريل، يعمل تجار التجزئة داخل السوق في ساعات تداول مخفضة، حيث تعمل متاجر البيع بالتجزئة من 11 صباحًا إلى 9 مساءً ومكاتب البيع بالجملة من 10 صباحًا إلى 5 مساءً.

وقبل الافتتاح، أكملت أسواق الراس ونايف وسوق ديرة للذهب في دبي والمتاجر الفردية، برنامجاً واسعاً للتعقيم مع إرشادات صارمة ولضمان اتباع بروتوكولات دائرة التنمية الاقتصادية للبيع بالتجزئة ومتابعة الأعمال التجارية ضمن تدابير صارمة للصحة والسلامة.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «نعرب عن امتناننا لقادة هذه الدولة وجميع الجهات الحكومية وشرطة دبي وإدارة التحقيقات الجنائية وجميع المستجيبين الأوائل الذين عملوا بلا كلل للوصول بنا إلى هذه النقطة.

وقد قامت دولة الإمارات باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس كورونا ولإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية».

وأضاف: أنها خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد بأمان ونحن كقطاع نستعد جميعًا للتوافق مع توقعات الحكومة ومواكبة جميع تدابير السلامة لمزيد من الثقة للمستهلك.

إن جهودنا الجماعية تهدف إلى التنفيذ الناجح لبروتوكول البيع بالتجزئة الذي تفرضه اقتصادية دبي بطريقة آمنة وفعالة، حيث نستعد على مراحل في الأشهر المقبلة للوصول إلى توسعة العمليات بنسبة 100%.

الجدير بالذكر أنه، مع الافتتاح الجزئي للمراكز التجارية، هناك أيضاً المزيد من نقاط البيع بالتجزئة لمتسوقي الذهب والمجوهرات.

وقال أميت دهاماني، السكرتير المشترك لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات في تعليقه، نيابة عن تجار المجوهرات في المراكز التجارية: يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بعملائنا ورعاتنا.

بالإضافة إلى المتاجر عالية الجودة، فإن العديد من متاجر المجوهرات الراقية وعلامات المجوهرات الكبرى الموجودة في مراكز التسوق في دبي، تعمل أيضًا على تحسين إجراءات السلامة والاحتياط حسب التوجيهات الحكومية.

هذا بالإضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي يخطط لها كل تجار المجوهرات. يسعدنا أن نرى كيف ستؤثر هذه الجهود المبذولة على تجارة الذهب والمجوهرات.

وفقًا للمبادئ التوجيهية، ستسمح هذه المرحلة لتجار التجزئة بتوظيف 30% من القوى العاملة واستقبال نفس النسبة من العملاء، الأمر الذي سيمكن من الممارسة الصحيحة لمعايير التباعد الاجتماعي، حيث سيتم توفير المطهرات والأقنعة والقفازات لجميع الموظفين والعملاء لتقليل أي مخاطر داخل المتاجر.و

أضاف شاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: يقوم تجار الذهب والمجوهرات بعمل رائع من خلال اتباع جميع الاحتياطات المطلوبة واتباع جميع النصائح الحكومية، حيث سيعملون وفقًا لجميع الإرشادات التي وضعتها حكومة دبي لضمان صحة وسلامة تجار التجزئة والعملاء، من الالتزام بالتوقيتات إلى تطهير قطع المجوهرات، نعمل على جميع المستويات لضمان شعور العملاء بالأمان خلال التسوق.

وفي حين أن جميع الجهود تركز على العمل بأعلى معايير السلامة، تركز مجموعة دبي للذهب والمجوهرات على تقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها، حيث سيكون التركيز على جعلهم واثقين من بيئة التسوق الحالية.

وستوجه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أيضًا تجار التجزئة إلى استخلاص المعلومات من جميع العاملين حول كيفية مراقبة العملاء داخل منطقة السوق أو منافذ البيع لضمان تلبية جميع المعايير والتركيز على تقليل تأثير كوفيد 19.

35 %

قال عبد السلام ك. ب، أمين صندوق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، معلقاً على نسبة المبيعات المتوقعة: من مهرجان أكشايا تريتيا العام الماضي إلى مهرجان أكشايا تريتيا هذا العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 35% خلال عام واحد ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع افتتاح منافذ البيع بالتجزئة، نتوقع ارتفاع الطلب على المصوغات الذهبية.

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