33 شرطاً لإعادة تشغيل مطاعم الفنادق والمنشآت في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي توجيهات بشأن الاشتراطات الواجب تطبيقها للاستعداد لإعادة تشغيل المطاعم السياحية في المنشآت السياحية والفندقية ومنح الموافقات اللازمة. وقالت الهيئة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، إنه سيتم منح الموافقة على إعادة التشغيل بعد التأكد من تطبيق المتطلبات والمعايير من حيث الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين.

وأوضحت الدائرة أنه للحصول على الموافقات اللازمة يرجى إخطارها باستكمال الاشتراطات والمتطلبات، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين.

اشتراطات عامة

وذكرت الدائرة أن الاشتراطات العامة بلغت 33 شرطاً ، منها ساعات العمل من الساعة 6 صباحاً وحتى 9 مساء، وضرورة التعقيم الدوري وبالأخص النقاط التي يلمسها الزبائن بالإضافة إلى دورات المياه بعد كل استخدام مع التأكد من توفير معقمات الأيدي عند كل مدخل للمنشآت، وتحديد مداخل ومخارج منفصلة وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل مع الالتزام بمنع دخول أي شخص يعاني من حرارة مرتفعة، وإلزام جميع الأفراد بالكشف الحراري بمن فيهم الموظفون والزوار والمتعهدون، مع ضرورة ربط الكاميرات مع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضحت الدائرة أن الاشتراط، وهو تخصيص غرفة عزل منفصلة في حال تواجد أفراد من الحالات المشتبه بها مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل، وإلزام جميع الزوار باستخدام الكمامات والقفازات والتقيد بها وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك، وسادساً، تعقيم المطاعم والمرافق وتنظيفها بشكل دوري بما في ذلك الطاولات والأسطح والمقاعد (نسبة التطهير 75 %) وذلك بعد كل استخدام واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشارت الدائرة أن هناك اشتراط يتمثل، في التأكد من تنظيف دورات المياه بشكل دوري وتخصيص فريق للقيام بالتنظيف بعد كل استخدام، بالإضافة إلى عمليات التنظيف المستمرة لكل المداخل وأي أسطح يتم لمسها من قبل الزوار، وثامناً، تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوى، مع عدم رفض الدفع النقدي والتأكد من توفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، وتاسعاً إيقاف خدمات صف السيارات وعدم توفير الخدمة للزوار، وعاشراً، التأكيد من اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بعمليات نقل وتفريغ المؤن والمواد للمرافق في كافة مراحلها.

التباعد الاجتماعي

ونوهت الدائرة أن هناك اشتراطات للتباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات وهي: تحديد علامات التباعد الاجتماعي لضمان تطبيقها على الأرضيات والسلالم المتحركة، مع تخصيص المصاعد فقط لأصحاب الهمم وبسعة شخصين فقط، التحكم بازدحام المطعم، والسماح لـ 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات، تخفيض الطاقة الاستيعابية للمرافق إلى 30 % والتأكد من تخصيص مسافة 2 متر بين الأفراد، على المرافق تخصيص لائحة عند المدخل الخاص بها لتحديد العدد الكلي المسموح به من الزوار داخل مرافقها، عدم القيام بأي نشاط ترفيهي داخل المرافق، السماح للزوار بالبقاء داخل المرافق لمدة لا تزيد على 3 ساعات، وتعطيل جميع شاشات اللمس أن وجدت ضمن المرافق.

الموظفون

ونبهت الدائرة أن الاشتراطات تشمل أيضاً إجراءات خاصة بالموظفين، وإجراء فحص «كوفيد 19» لكافة الموظفين قبل إعادة التشغيل على أن يتم فحص الموظفين كل أسبوعين وموافاة الدائرة بالنتائج، مع ضرورة فحص الموظفين والحصول على النتائج مع العلم بأن على المنشآت انتظار نتيجة الفحص للسماح للموظفين الذين تظهر فحوصاتهم سلبية ومباشرة أعمالهم، وفي حال تعذر على المنشأة تأمين الفحص يرجي إخطار الدائرة لعمل التنسيق اللازم مع الجهات.

تدابير وقائية

أشارت الدائرة إلى أن هناك اشتراطات للنظافة والتدابير الوقائية وهي، زيادة عملية التعقيم والتنظيف للمرافق بشكل دوري والتركيز على كل من منطقة استقبال الزوار، كراسي الانتظار، أزرار المصاعد، مقابض السلالم المتحركة، مقابض الأبواب والسلالم، دورات المياه، وتوفير معقمات اليد والكمامات والقفازات عند المداخل والمخارج، وتوفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في المرافق، مع توفير إرشادات السلامة والوقاية من العدوى بلغات مختلفة في أنحاء المرافق، وتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة في التطهير، القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة لجميع المرافق بعد ساعات العمل اليومية، توفير علامات تذكيرية للحرص على التباعد الاجتماعي، تثقيف الموظفين حول الحافظ على الصحة والسلامة والنظافة مع أهمية توثيقها.

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