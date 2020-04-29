«الاتحاد للطيران» مستمرة في تسيير رحلات إجلاء خاصة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن ناطق باسم «الاتحاد للطيران» أن الناقلة الوطنية مستمرة في تسيير رحلات إجلاء للمواطنين الراغبين في العودة إلى الدولة، وأيضاً للمقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات ويرغبون في العودة إلى أوطانهم، مشيراً إلى أن هذه الرحلات تختلف تماماً عن رحلات الركاب المغادرة والقادمة التي لا تزال معلقة نظرًا لاستمرار الأوضاع الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) حول العالم.

وقال الناطق لــ «البيان الاقتصادي»، أن الناقلة سيرت اعتباراً من 24 أبريل الماضي رحلات إجلاء خاصة إضافية من أبوظبي إلى 14 وجهة مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية تشمل، أمستردام وبروكسل وبرشلونة وشيكاغو وفرانكفورت وجاكارتا وكوالالمبور، ولندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وزيوريخ، مشيراً إلى أن الرحلات سيتم تسييرها حتى 15 مايو القادم.

وذكر الناطق أن الشركة تواصل تسيير رحلات ركاب خاصة حول العالم، وبوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الحيوية والضرورية عبر شحن الطائرة مثل المنتجات الطازجة والمواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية، إضافة إلى نقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي.

وأوضح الناطق أنه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءًا من تاريخ 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

وأكد الناطق حرص الشركة على مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود.

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