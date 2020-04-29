«عزيزي» تعيد افتتاح معرض مبيعاتها بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إعادة فتح معرض مبيعاتها الكائن في برج كونراد التجاري على شارع الشيخ زايد، وذلك في أعقاب التوجيهات الحكومية بشأن تخفيف الحظر على الحركة، والسماح لبعض القطاعات باستئناف أعمالها.

وقال نعمه خوجاسته، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي للتطوير العقاري: يسعدنا الترحيب بعملائنا والمهتمين مرة أخرى في معرض مبيعاتنا. وقد اتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة لضمان تزويد المستثمرين بالمزيد من المعلومات عن عقاراتنا العالمية في جميع الوجهات السكنية الأعلى جاذبية في دبي، وتوفير بيئة آمنة تمامًا لهم عند زيارتهم للمعرض.

ويطلب من جميع الزوار الامتثال للمبادئ الإلزامية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الرسمية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والقفازات. وسيخضع كل شخص يدخل المعرض، بما في ذلك الموظفون والزوار، لفحص درجة حرارة الجسم، كما سيتم تقليل عدد الأشخاص المشاركين في الاجتماعات بواقع 3 أشخاص كحد أقصى، والالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي المحددة بمترين، وتشغيل المصاعد بنسبة 30% فقط من طاقتها الاستيعابية في جميع الأوقات.

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