ندوة حول العلاقات العربية البرازيلية

المصدر: (دبي - البيان)

تعتزم الغرفة التجارية العربية البرازيلية، استضافة الندوة الحوارية الثالثة عبر الإنترنت لمناقشة سُبُل تطوير العلاقات العربية البرازيلية بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل. ومن المقرر أن يتخلل الندوة الإعلان عن إطلاق المجموعة البرلمانية البرازيلية العربية، وهي مُنظمة تُعنى بتوطيد العلاقات بين الكونغرس البرازيلي وبرلمانات الدول العربية. وستُقام الندوة بنظام البث الحي عبر الإنترنت تحت عنوان «العلاقات الثنائية العربية البرازيلية: تشجيع وتطوير التبادُل الإقليمي».

إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية العربية البرازيلية، ستشهد الندوة إطلاق مجموعة برلمانية مُشتركة وتحديد بنود جدول أعمالها وعلى رأسها زيادة التبادل التجاري وتنويع الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي، لا سيما أثناء الظروف الاستثنائية كأزمة فيروس «كورونا» المستجد.

كما ستناقش الندوة آلية منح شهادات استيفاء متطلبات الشريعة «الحلال»، والأمن الغذائي خلال مراحل سلاسل الإنتاج، والإجراءات القانونية لتعزيز السلامة، والتدابير المُتخذة لحماية الصادرات البرازيلية من تأثير فيروس (كوفيد 19). وتعمل الغرفة التجارية العربية البرازيلية على تحديث عملياتها وتسريع وتيرة التحول الرقمي بُغية تسهيل التبادل التجاري.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: هذه الندوات تاتي لمناقشة سُبُل إقامة شراكات استراتيجية وتعزيز آليات العمل المُشترك. ومن المتوقع أن يُشكل إطلاق المجموعة البرلمانية البرازيلية العربية دفعةً كبيرة لجهود تعزيز التبادل التجاري، وسنتمكن من مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من النمو من خلال التعاون والتنسيق.

ويأتي انعقاد الندوة بعد النجاح الذي حققته الندوتان الأولى والثانية للغرفة واللتان تناولتا مواضيع سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والفرص المتاحة لقطاع اللوجستيات في ظل التحديات الراهنة.

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