جودة مكالمات الهاتف الثابت والمتحرك تلامس 100 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف تقرير حديث للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تحسن واضح في شبكات الهاتف الثابت، إلى جانب ارتفاع واضح وتحسن في جميع المعايير الخاصة بخدمات الصوت للهاتف المتحرك وانخفاض ملحوظ في انقطاع المكالمات لدى «اتصالات» و«دو» خلال العام الماضي، لتلامس نسبة جودة الخدمات 100%.

وأظهر التقرير الصادر أمس بعنوان «جودة الخدمات لشبكات الهاتف المتحرك والثابت»، أن نسبة انقطاع خدمات الصوت للهاتف المتحرك لدى «اتصالات» عن الربع الأول من العام الماضي بلغت 0.143% للجيل الثاني، مقابل 0.06% للجيل الثالث، بينما في الربع الثاني بلغت 0.14 % للجيل الثاني و0.05 % للجيل الثالث، وفى الربع الثالث بلغت 0.139% للجيل الثاني و0.053 % للجيل الثالث، بينما في الربع الرابع بلغت 0.13% للجيل الثاني و0.049% للجيل الثالث.

وبالنسبة لــ«دو» بلغت نسبة انقطاع خدمات الصوت للربع الأول نحو 0.25% للجيل الثاني و0.06% للجيل الثالث، وفى الربع الثاني بلغت 0.25% للجيل الثاني و0.05 % للجيل الثالث، وفى الربع الثالث بلغت 0.26 % للجيل الثاني و0.05% للجيل الثالث، وفى الربع الرابع بلغت 0.26 % للجيل الثاني و0.04% للجيل الثالث.

وبالنسبة لخدمات الصوت للهاتف المتحرك، بلغت نسبة توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 100 % خلال العام الماضي وهي نسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بالنسبة المحددة لهم كحد 99.9%. وبلغت نسبة نجاح إتمام المكالمات في الربع الأول للجيل الثاني لدى «اتصالات» بلغ 99.63% بينما وصلت إلى 98.7% لدى «دو»، بينما في الربع الثاني بلغت النسبة 99.57% لاتصالات و98.73% لدو، وفى الربع الثالث، بلغت النسبة 99.58% لاتصالات و98.73% لدو، وفى الربع الرابع بلغت النسبة 99.64% و98.73% لدو.

وفيما يتعلق بنجاح إتمام مكالمات الجيل الثالث للربع الأول، بلغت نسبة «اتصالات» 99.896 % ونحو 99.87% لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت اتصالات 99.914% ودو 99.89%، وفى الربع الثالث بلغت اتصالات 99.917% ودو 99.9% وفى الربع الرابع اتصالات 99.92% ودو 99.91%.

وبالنسبة لنجاح إنشاء مكالمات الجيل الثاني في الربع الأول، فبلغت نسبة «اتصالات» 99.75 % ونحو 98.95% لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت اتصالات 99.719 % ودو 98.97%، وفى الربع الثالث بلغت اتصالات 99.719% ودو 98.98 % وفى الربع الرابع اتصالات 99.77 % ودو 98.66 %.

وبالنسبة لنجاح إنشاء مكالمات الجيل الثالث بالربع الأول، فبلغت نسبة «اتصالات» 99.97% ونحو 99.93 % لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت نسبة اتصالات 99.974% ودو 99.95 %، وفى الربع الثالث بلغت نسبة اتصالات 99.97% ودو 99.95% وفى الربع الرابع وصلت نسبة اتصالات 99.97 % ودو 99.96%.

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