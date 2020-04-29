غرفة الشارقة تعزز ممارسة الأعمال عن بُعد

المصدر: (الشارقة - وام)

عززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي مقدمة باقة من الخدمات الإلكترونية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الغرفة أو فروعها في الإمارة وبما يضمن تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة.

وأكد عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ملتزمة بدورها تجاه أعضائها بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة عن طريق توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الذكية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكنهم من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة وفقا لأرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الغرفة استثمرت على مدار سنوات في خدماتها الإلكترونية محققة نسبة 100 % في التحول الذكي وهي الآن تجني ثمار ذلك.

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