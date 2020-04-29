15 شركة جديدة تنضم إلى منصة «هب 71»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «هب 71» Hub71، منصة التكنولوجيا المتنامية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، انضمام 15 شركة جديدة إلى المنصة ليزيد بذلك عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلتها إلى 51 شركة تستفيد من برنامج حوافز المنصة.

ومنحت لجنة اختيار الشركات في Hub71 الأولوية للشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم، والتي توفر جميعها التقنيات ذات الأهمية الجوهرية لدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس «كوفيد – 19».

وفي ظل نقص تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية لحماية طواقم الصفوف الأولى للرعاية الصحية عالمياً، اختارت Hub71 الشركة الناشئة أوميت Aumet، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، للاستفادة من برنامج الحوافز.

وتقوم الشركة بربط 50 ألف شركة لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم مع جهات توزيع المنتجات ذات الأهمية الجوهرية، مثل أجهزة الحماية الشخصية التي تستخدمها طواقم العمل الطبية والمرضى.

ومن بين الشركات التي انضمت أخيراً، منصة الطبي التي تُعنى بتقديم محتوى طبي موثوق به باللغة العربية ومقرها في الأردن، ومنصة كيندرلي Kinderly التي أسست في المملكة المتحدة حيث تركّز على توفير محتوى تعليمي خاص بمرحلة الطفولة المبكرة لأولياء الأمور والأطفال.

وتلقت Hub71 خلال الربع الأول من العام 124 طلباً للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 من قبل شركات ناشئة تنتمي إلى 37 جنسية متنوعة. وشكّلت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها نسبة 27% من الـ15 شركة المتأهلة أخيراً.

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