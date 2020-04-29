إطلاق شركتي «دبي للمقاصة» و«دبي للإيداع المركزي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع رسمياً كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول. وتُعد شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، في حين تُعد شركة دبي الإيداع المركزي أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في الإمارات.

ونظّم سوق دبي المالي أمس احتفالية افتراضية لقرع جرس افتتاح السوق بمناسبة الإطلاق الرسمي للشركتين الجديدتين، وتم بث وقائعها من خلال قناة المقاطع الفيلمية المصورة الخاصة بالسوق على «يوتيوب» وحسابات السوق على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتعتمد الشركتان على الأطر التنظيمية عالمية المستوى الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على البنية التقنية المتطورة التي أتاحها التحول الناجح إلى منصة التقاص المركزي المتكامل من شركة ناسداك العالمية ابتداء من الأحد 15 مارس، ما يضعهما في مكانة مثالية لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمات ما بعد التداول في دولة الإمارات.

ويتوّج هذا الإنجاز جهوداً مكثفة بُذلت على مدى العامين الماضيين لتطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يكرّس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً، عِلماً أن إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع يأتي عقب إنجاز كافة التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

خطوة مهمة نحو الترقية

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: يأتي تدشين شركة دبي للمقاصة في ضوء جهود الهيئة وسوق دبي المالي لتطوير مؤسسات الأسواق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يُعد كذلك خطوة مهمة على طريق تنفيذ خارطة طريق ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة.

وأوضح أن الهيئة قد مهّدت الطريق لترخيص شركات مقاصة ذات اعتراف دولي وذلك بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي بهدف تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، بحيث ينتقل السوق من النموذج الرأس إلى النموذج الأفقي في تنظيم الأنشطة؛ إذ ستتولى شركة مستقلة أنشطة التقاص في الأوراق المالية وأخرى للإيداع.

جاهزية تامة للمستقبل

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس سوق دبي المالي وفي إطار جهودنا المتواصلة لتطوير بنية السوق والارتقاء بتميزه المؤسسي إلى آفاق جديدة، يسعدنا إنجاز إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة للسوق عبر إطلاق الشركتين المستقلتين للمقاصة والإيداع المركزي كخطوة تطويرية مفصلية تعزز بنية وتنافسية أسواق المال في الإمارات. لقد حرص السوق منذ تأسيسه في العام 2000 على تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء واستباق التحديات وتلبية استحقاقات التطور والنمو.

وأضاف: يتماشى الإطلاق مع التزام السوق الراسخ بمواكبة المتطلبات العالمية والمحلية وضمان امتلاك بنية أسواق مالية متطورة، حيث ستوفر الشركتان الجديدتان لقاعدة السوق الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تفوق 844 ألف مستثمر مجموعة متكاملة ومتفوقة من الخدمات والحلول ذات الصلة بنشاط بتقاص وتسوية وإيداع الأوراق المالية.

ويعزز إنجاز عملية التطوير الهيكلي للسوق وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول جاهزيته للمستقبل ويواكب استعدادات الدولة لتكريس نجاحاتها الملفتة وتميزها في كافة المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأعرب عن خالص الشكر لهيئة الأوراق المالية والسلع واقتصادية دبي وكافة المتعاملين وشركات الاستشارات لما أبدوه من تعاون كبير لتحقيق هذا الإنجاز.

الاستجابة لمتطلبات «أيوسكو»

من جهته، قال د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يدعم تدشين شركة دبي للمقاصة تنفيذ خارطة طريق الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة، وترقيتها إلى أسواق متقدمة، كذلك تحقق تطابقاً كاملاً لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، مضيفاً أن وجود شركة مقاصة مستقلة سوف يسهّل تطوير سوق لأدوات إدارة السيولة والمشتقات المالية في الأسواق المالية بالدولة.

شركة متكاملة ومستقلة

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: هذه الخطوة المهمة تُضاف إلى رصيد سوق دبي المالي من المبادرات الريادية.

وإطلاق شركة دبي للمقاصة، وحدة التقاص المركزي في سوق دبي المالي وهي من أوائل الشركات المتكاملة والمستقلة لخدمات مقاصة الأسهم في المنطقة، يمثل نقلة مهمة في هذا المجال، حيث تتيح على سبيل المثال استخداماً أفضل للضمانات المقدمة للاستثمار في الأسهم من جانب أعضاء المقاصة بما يسهم في الاستفادة من السيولة المتاحة على نحو أمثل وأكثر فعالية وأماناً وفق أفضل الممارسات العالمية، نظراً لارتباط استخدام تلك الضمانات بالمخاطر ذات الصلة بالسوق.

وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق شركة دبي للمقاصة يكتسب أهمية كبيرة أيضاً لاستراتيجية سوق دبي المالي في مجال المشتقات، كما يتماشى مع القواعد التنظيمية لأنشطة التقاص المركزي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة، والتي لعب سوق دبي المالي دوراً محورياً خلال إعدادها.

وأضافت: بدورها ستسهم شركة دبي للإيداع المركزي في تقديم أفضل حلول الحفظ الأمين للأوراق المالية العائدة للمستثمرين والموجودة بحوزة شركة الإيداع المركزي، حيث إن الشركة تعمل ككيان قانوني مستقل، الأمر الذي يوفر حماية إضافية للمستثمرين علاوة على تلك المتوفرة بصورة أساسية من خلال القوانين المحلية السارية ذات الصلة بالأوراق المالية.

كما ستقدم الشركة العديد من الخدمات الأخرى ومنها على سبيل المثال إصدار رقم المستثمر وتوزيع الأرباح النقدية.

إعادة تنظيم

«شركة دبي للمقاصة» وشركة «دبي للإيداع المركزي» تتبعان لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة المختصة بخدمات ما بعد التداول والمملوكة بالكامل لسوق دبي المالي. وقد تم تأسيسهما في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لخدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة التداول بصورة تتسم بالتكامل والشمول.

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