«البنك العربي» يؤجل توزيع أرباح 2019

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها أمس، عبر الاتصال المرئي والإلكتروني، وعقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.13% من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.

وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية. وتم تأجيل توزيع أرباح على المساھمین للسنة المالیة 2019 وذلك عملاً بالتعمیم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني.

وقال صبيح المصري: جاء انعقاد الهيئة العامة للبنك في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في العالم أجمع في ضوء جائحة «كورونا» وتداعياتها على مختلف الدول والاقتصادات. وتتكاتف الجهود على مختلف المستويات للتعامل مع معطيات هذه الأزمة العالمية .

وأشار إلى أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال 2019 رغم مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام المنصرم، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 846.5 مليون دولار في نهاية 2019 بنسبة نمو 3.2%.

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