المشرق يطلق مبادرة للتغيير الإيجابي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك المشرق أمس التزامه بـ#التغيير_الإيجابي خلال شهر رمضان المبارك من خلال نشر روح التكاتف والعمل الإيجابي عبر كافة أطياف المجتمع.

وبينما يستقبل سكان الإمارات شهر رمضان المبارك هذا العام بطريقة مختلفة، قرر البنك إطلاق حملة للتوعية بأهمية صنع التغيير الإيجابي. ويأمل البنك من خلال الترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قنواته الخاصة، بأن يتمكن من إحداث تأثير إيجابي يعزز استدامة القطاع وقوته المالية.

وإلى جانب ذلك، سيشجع المشرق الناس على مشاركة قصصهم الملهمة حول #التغيير_الإيجابي لنشر الأمل في المجتمع. إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم البنك بتشجيع الناس على مشاركة قصصهم المليئة بالأمل حول #التغيير_الإيجابي من خلال المنصات الرقمية.

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