تحسن شبكات الثابت وتراجع وتيرة انقطاع مكالمات المحمول في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف تقرير حديث للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحسن واضح في شبكات الهاتف الثابت، إلى جانب ارتفاع واضح وتحسن في جميع المعايير الخاصة بخدمات الصوت للهاتف المتحرك وانخفاض ملحوظ في انقطاع المكالمات لدى «اتصالات» و«دو» وذلك خلال العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر اليوم بعنوان «جودة الخدمات لشبكات الهاتف المتحرك والثابت»، أن نسبة انقطاع خدمات الصوت للهاتف المتحرك لدى «اتصالات» عن الربع الأول من العام الماضي بلغت 0.143% للجيل الثاني، مقابل 0.06% للجيل الثالث، بينما في الربع الثاني بلغت 0.14% للجيل الثاني و0.05% للجيل الثالث، وفى الربع الثالث بلغت 0.139% للجيل الثاني و0.053% للجيل الثالث، بينما في الربع الرابع بلغت 0.13% للجيل الثاني و0.049% للجيل الثالث.

بينما بالنسبة لــ«دو» بلغت نسبة انقطاع خدمات الصوت للربع الأول نحو 0.25% للجيل الثاني و0.06% للجيل الثالث، وفى الربع الثاني بلغت 0.25% للجيل الثاني و0.05% للجيل الثالث، وفى الربع الثالث بلغت 0.26% للجيل الثاني و0.05% للجيل الثالث، وفى الربع الرابع بلغت 0.26% للجيل الثاني و0.04% للجيل الثالث.

خدمات الصوت

وذكر التقرير انه بالنسبة لخدمات الصوت للهاتف المتحرك فقد بلغت نسبة توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 100% خلال العام الماضي وهي نسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بالنسبة المحددة لهم كحد 99.9%، بينما سجلت «اتصالات» الحد الأعلى بالنسبة لتوافر شبكات الراديو.

وبيّن التقرير أن نسبة نجاح إتمام المكالمات في الربع الأول للجيل الثاني لدى «اتصالات» بلغ 99.63% بينما وصل إلى 98.7% لدى «دو»، بينما في الربع الثاني بلغت النسبة 99.57% لاتصالات و98.73% لدو، وفى الربع الثالث، بلغت النسبة 99.58% لاتصالات و98.73% لدو، وفى الربع الرابع بلغت النسبة 99.64% و98.73% لدو.

وفيما يتعلق بنجاح إتمام مكالمات الجيل الثالث للربع الأول، فبلغت نسبة «اتصالات» 99.896% ونحو 99.87% لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت نسبة اتصالات 99.914% ودو 99.89%، وفى الربع الثالث بلغت نسبة اتصالات 99.917% ودو 99.9% وفى الربع الرابع وصلت نسبة اتصالات 99.92% ودو 99.91%.

إنشاء المكالمات

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات انه بالنسبة لنجاح إنشاء مكالمات الجيل الثاني في الربع الأول، فبلغت نسبة «اتصالات» 99.75% ونحو 98.95% لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت نسبة اتصالات 99.719% ودو 98.97%، وفى الربع الثالث بلغت نسبة اتصالات 99.719% ودو 98.98% وفى الربع الرابع وصلت نسبة اتصالات 99.77% ودو 98.66%.

وأوضحت الهيئة انه بالنسبة لنجاح إنشاء مكالمات الجيل الثالث في الربع الأول، فبلغت نسبة «اتصالات» 99.97% ونحو 99.93% لشركة «دو»، وفى الربع الثاني بلغت نسبة اتصالات 99.974% ودو 99.95%، وفى الربع الثالث بلغت نسبة اتصالات 99.97% ودو 99.95% وفى الربع الرابع وصلت نسبة اتصالات 99.97% ودو 99.96%.

توافر الشبكة

وفيما يتعلق بخدمات الصوت عبر الهاتف الثابت، لفت التقرير إلى أن نسبة توافر الشبكة في المقاسم بلغت 100% لـ«اتصالات» و«دو»، بينما سجلت نسبة فعالية الشبكة لكل من المرخص لهم نسبة عالية بأكثر من 99.5% مقارنة بالحد المتوقع لهم البالغ 98%، حيث بلغت نسبة «اتصالات» 99.52% في الربع الأول و99.63% في الربع الثاني و99.62% في الربع الثالث و99.62% في الربع الرابع، بينما بلغت نسبة «دو» 99.67% في الربع الأول و99.55% في الربع الثاني و99.7% في الربع الثالث و99.62% في الربع الرابع.

وأكدت الهيئة أن التقرير يستند إلى جودة الخدمات لشبكة الهاتف المتحرك والثابت والتي تم تسليمها من قبل الشركات المرخص لها (اتصالات ودو) لهيئة تنظيم الاتصالات خلال الارباع الأربعة من العام الماضي، مشيرة إلى أن قيام هذه المؤشرات يتم بمعدل المتوسط شهرياً والتي تشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الإحصائي.

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