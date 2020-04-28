زوار دبي.. نمو يتجاوز المستويات العالمية

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

نجح القطاع السياحي في دبي خلال العام الماضي في تجاوز العديد من التحديات ووصل السير بخطوط ثابته بما يتماشى مع استراتيجية دبي السياحية 2022-2025 حيث نجح القطاع في تحقيق نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% العام الماضي مقارنة مع 2018؛ ورحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية، الذي توقّعته منظّمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 1%. فيما وصل عدد الزوار خلال اول شهرين من العام الجاري الى نحو 3.27 ملايين زائر، في حين وصل متوسط نسب الإشغال إلى 82 %، بحسب بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 9 %، لتصل إلى 127.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 745 منشأة فندقية من مختلف الفئات، منها 128 فندقاً من فئة 5 نجوم، و160 فندقاً من فئة 4 نجوم، و259 فندقاً من فئة نجمة إلى 3 نجوم.

وحافظت الامارة على مركزها الرابع كأكثر المدن العالمية زيارة للسنة الخامسة على التوالي بحسب مؤشر «ماستركارد» للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019، كما أنها اكتسبت شهرة واسعة؛ باعتبارها وجهة مفضّلة لزيارة مختلف الشرائح من المسافرين الدوليين الجدد.

وساهمت النتائج الإيجابية والأداء القوي للأسواق الرئيسية والناشئة في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضّلة للمسافرين الدوليين؛ وذلك بما ينسجم مع استراتيجية دبي السياحية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى والمفضلة عالمياً، وأكثرها استقطاباً للزوّار وتكرار الزيارة.

وتظهر البيانات النمو الهائل لعدد الزوّار؛ من خلال أكبر ستة أسواق رئيسية لدبي؛ وهي: الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، وسلطنة عُمان، والصين، وروسيا التي صدّرت جميعها أكثر من 7 ملايين زائر في عام 2019، كما حقّقت 9 دول من أصل الأسواق العشرة الرئيسية نتائج مهمة لأول مرة؛ حيث صدّرت كل منها أكثر من نصف مليون زائر، وهذا يدل على تنوع قاعدة زوار دبي.

وبرزت منطقة أوروبا الغربية كأكبر مساهم في عدد الزوار لليلة واحدة في عام 2019، بنصيب 3.4 مليون زائر. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وهو ما شكل تحدياً لدبي وتنافسيتها، فإن منطقة أوروبا الغربية حصلت على 20٪ من إجمالي عدد الزوّار.

وسجلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 ملايين زائر، ومنطقة جنوب آسيا 2.7 مليون زائر؛ حيث سجلت المنطقتان بذلك نسبة 18 و16% على التوالي من إجمالي عدد الزوّار الدوليين لدبي. كما سجّلت منطقة دول شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 12٪، فيما شكّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10%.

وما زالت دبي من أكثر الوجهات المفضلة لأسواق روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي بلغت نسبة الزوار منها 9؛ حيث قدمت مجتمعة 1.6 مليون زائر. تلاها كل من الأمريكيتين وإفريقيا بواقع 6% لكل منهما، في حين سجلت أستراليا نسبة 2٪ من حصة السوق.

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