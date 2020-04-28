الناقلات الوطنية تفتح باب الحجوزات لسفر قريب

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

فتحت شركات وطنية وإقليمية باب الحجوزات على مواقعها الالكترونية انطلاقا من تواريخ محددة، استعدادا لاحتمال استئناف الجلات الجوية للركاب. وقالت مصادر عاملة في قطاع الطيران أنذلك لا يعني بالضرورة السفر وفق هذه التوريخ لأن الامر يعتمد على تطورات الوضع الحالي وعلى الموافقات التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات المختصة.

وقالت المصادران جداول الحجوزات الموجودة على مواقع شركات الطيران تتغير باستمرار تبعا لتطورات الوضع الراهن، وفي حال تم الحجز بناء على هذه الجداول ولم يسمح بالسفر سيتم اخضاع اصحاب التذاكر لمجموعة من الخيارات التي تتضمن تغيير موعد الحجز او الحصول على قسيمة بقيمة التذكر على ان يتم الحجز في وقت لاحق.

وبحسب استقصاء "البيان" فان جدول الحجوزات الطبيعي في الاتجاهين لطيران الامارات يبدأ من 1 يوليو وفلاي دبي من 16 مايو والعربية للطيران من 15 مايو وطيران الاتحاد من 16 مايو. واظهر الرصد ان اسعار التذاكر تبقى اقل من المعدل الطبيعي لاسعار موسم الذروة في الصيف على مختلف الوجهات رغم ارتفاع الطلب في ظل زيادة حجم السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الوطنية.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران انه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءًا من تاريخ 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

وقالت المصادر ان جدول الحجوزات موجودة اصلا وان السماح بالحجوزات لا يعني السفر في نفس التاريخ لان شركة الطيران قد تلغي الحجز قبل موعد السفر بيوم او يومين او اكثر.

وأضافت ان شركات الطيران تسعى دائما لان تكون على كامل الاستعداد في حال تم اتخاذ قرارات بشأن استئناف حركة السفر كما ان هذه الحجوزات تفيد شركات الطيران في توفير السيولة التي قد تحتاجها خلال الفترة الحالية في تسير عملياتها التشغيلية.

وقالت أن معظم شركات الطيران الإقليمية فتحت حجوزات الطيران وفق تواريخ ترجع لتقديراتها، مشيراً إلى أن وجود هذه الحجوزات ستظل رهن عودة حركة الطيران بعد موافقة الجهات الرسمية والمخولة بتسيير حركة الطيران.

وأشارت إلى أن هناك طلب متزايد على رحلات الطيران وهو ما دفع الشركات لفتح حجوزاتها خصوصا وأن هناك الكثير من الأفراد يرغبون في استئناف أعمالهم، ولفتت إلى ان هناك حالة من الاشتياق للسفر وهو ما يرفع الطلب بشكل مضطرد بعد توقف دام لنحو شهرين وبالتالي سيكون هناك زيادة في أسعار التذاكر.

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