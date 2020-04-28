اندماج أعمال "إي إم بي جي" و "أو إل إكس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة (إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب) "إي إم بي جي"، المجموعة المتخصصة في مجال توفير الحلول العقارية في الأسواق الناشئة ومجموعة "أو إل إكس"، التابعة لمجموعة بروسوس العالمية للإعلانات الإلكترونية المبوبة، عن اندماجهما في أسواق الإمارات، ومصر، ولبنان، والباكستان.

وتتضمن اتفاقية الاندماج جولة استثمارية لزيادة رأس المال المستثمر بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بقيادة مجموعة "أو إل إكس" جنباً إلى جنب مع مساهمي "إي إم بي جي" الحاليين، الأمر الذي من شأنه رفع قيمة "إي إم بي جي" السوقية إلى مليار دولار بعد عملية الاندماج. وكجزء من الصفقة، سيتم دمج عمليات مجموعة "أو إل إكس" مع عمليات شركة "إي إم بي جي" في الأسواق الأربعة، لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد للمجموعة بحصة تقدر بـ39%.

وستستثمر مجموعة "إي إم بي جي" رأس المال المستثمر في تطوير العديد من الخدمات الجديدة، من أجل خلق تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، وتعزيز شفافية البيانات، وتقديم خدمات تسويقية ذات بُعد استراتيجي لكل من المستخدمين والعملاء. وفي الوقت ذاته، ستقوم المجموعة بتشغيل منصات "أو إل إكس" الحالية في كلٍ من مصر ولبنان، وطرح خدمات عقارية جديدة، بالإضافة إلى تقديم تجربة فائقة للمستخدمين عبر جميع فئات الإعلانات المبوبة، بالإضافة إلى إدارة عمليات المنصات التابعة لكلتا المجموعتين في الإمارات والباكستان، والتي ستستمر في العمل من خلال علاماتها التجارية المحلية المعروفة.

ومن الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للعقارات المباعة في هذه الأسواق تقدر بنحو 90 مليار دولار أمريكي، مما يوفر عمولات للوكالات العقارية تتجاوز الـ 2 مليار دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي يجسد بدوره فرصة عظيمة لمجموعة "إي إم بي جي" لتعزيز خدماتها العقارية في هذه الأسواق.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إم بي جي": "حققت مجموعة ’إي إم بي جي‘ نمو هائل منذ انطلاقتها. ومن ناحية أخرى، فقد تمكنا من توفير مختلف العروض والخدمات المتنوعة بالاعتماد على الحلول التكنولوجية والتي ساعدت على تعزيز رحلة النمو هذه والمساهمة باستمرارها عبر السنوات الماضية. إن هذا الاندماج من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية الرامية نحو توفير أفضل الحلول وأكثرها تطوراً لأكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم."

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