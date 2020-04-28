5 عروض لتمويل أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" التابعة لمؤسسة "أبوظبي للطاقة"، عن تلقيها 5 عروض فنية وتجارية لتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه في تويتر، أن هذه المحطة أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم، حيث تصل طاقتها الإنتاجية فور تشغيلها إلى 2000 ميجاواط، ما يعادل ضِعف قدرة محطة نور أبوظبي، لتوفر احتياجات نحو 160 ألف منزل في الإمارات من الطاقة النظيفة.

ما يسهم في خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.4 مليون طن سنويّاً، ويعادل إزالة أكثر من 470 ألف سيارة من الطرقات.

ويعزز هذا المشروع التزام أبوظبي بدفع جهود الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة حول العالم.

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