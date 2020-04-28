"الاتحاد للطيران" مستمرة في تسيير رحلات إجلاء خاصة حتى منتصف مايو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" إن الناقلة الوطنية مستمرة في تسيير رحلات إجلاء للمواطنين الراغبين في العودة إلى الدولة، وأيضا المقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات ويرغبون في العودة إلى أوطانهم، مشيراً إلى أن هذه الرحلات تختلف تماماً عن رحلات الركاب المغادرة والقادمة التي لا تزال معلقة نظرًا لاستمرار الأوضاع الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وأضاف المتحدث لــ "البيان"، أن الناقلة سيرت اعتباراً من 24 ابريل الماضي رحلات إجلاء خاصة إضافية من أبوظبي إلى 14 وجهة مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية تشمل إمستردام وبروكسل وبرشلونة وشيكاغو وفرانكفورت وجاكارتا وكوالالمبور، ولندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وزيوريخ، مشيراً إلى أن الرحلات سيتم تسييرها حتى 15 مايو القادم.

وذكر المتحدث أن الشركة تواصل تسيير رحلات ركاب خاصة حول العالم، وبوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الحيوية والضرورية عبر شحن الطائرة مثل المنتجات الطازجة والمواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية، إضافة إلى نقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي، منوهاً بأنه يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الدولة في مكان إقامتهم.

في سياق متصل، ذكر المتحدث أن رحلات الركاب المغادرة والقادمة إلى دولة التي تسييرها الناقلة لا تزال معلقة نظرًا لاستمرار الأوضاع الراهنة المتعلقة بجائحة فيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن الشركة كانت تأمل استئناف رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة اعتبارًا من مطلع مايو، وذلك رهنًا برفع القيود المفروضة من قبل الجهات الحكومية في الإمارات على سفر الركاب، إلا أن الشركة قامت بتأجيل خططها حتى 16 مايو على أقل تقدير، نظرًا للظروف المتواصلة.

وأوضح المتحدث انه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءًا من تاريخ 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

وأكد المتحدث حرص الشركة على مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن أي استئناف للرحلات عبر قنوات التواصل التابعة للشركة في حال رفع القيود المفروضة على السفر.

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