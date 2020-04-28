31 شرطاً لإعادة افتتاح المراكز التجارية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 31 شرطاً ضمن التعميم رقم (15) لسنة 2020 الذي أصدرته إلى مالكي ومدراء المراكز التجارية بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لإعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية بعد الحصول على الموافقات النهائية، كما سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن التعميم حدد ساعات عمل المراكز التجارية من الساعة 12 ظهراً إلى 11 مساءً باستثناء السوبرماركت والصيدليات ومحلات الصرافة المسموح لها من 9 صباحا إلى 12 منتصف الليل.

وأضاف أن هناك بعض الأنشطة التجارية والخدمات قيد التعميم مثل السينما والنوادي الرياضية ومراكز الترفيه، إلى جانب إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30% ومنع من يزيد على 60 عاما من الدخول، والسماح لعمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى، و4 أشخاص لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات.

إجراءات المراكز

وأكد التعميم أهمية، فحص كافة العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة المتعاقدة مع إدارة المركز، إلزام ارتداء كافة الزوار الكمامات والقفازات، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم، وإدارة مواقف السيارات بحيث يتم تقييد السعة إلى 50%، ويسمح لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، وإيقاف خدمات صف السيارات وغسيلها، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل، ومنع دخول من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة، والتعقيم الدوري لكافة أرجاء المول والنقاط التي يلمسها المتسوقون بما فيها السلالم المتحركة، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، وتخصيص المصاعد لذوي الإحتياجات الخاصة بسعة شخصين فقط، وتحديد علامات على السلالم المتحركة والأرضيات لضمان التباعد الاجتماعي، وتعطيل جميع شاشات اللمس، وتوفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل.

إجراءات المستأجرين

كما حدد التعميم إجراءات خاصة بالمستأجرين أولها فحص كافة الموظفين قبل إعادة افتتاح المركز التجاري، وإلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل متكرر، وفحص درجة حرارة الموظفين يومياً عند دخول المركز التجاري ومراقبة درجة الحرارة دورياً خلال ساعات العمل، وتعقيم المتاجر يومياً وبشكل دوري خلال اليوم، والتحكم بازدحام المتجر على أن لا يزيد على شخص واحد لكل 5 أمتار مربعة، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، ولا يسمح بالاستبدال أو الاسترداد، وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام، وتقييد بعض الأنشطة والممارسات مثل تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف قياس الملابس كليا.

واشترط التعميم، تعقيم المطاعم بشكل يومي بما في ذلك الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، كما أكد على صالونات التجميل تقديم خدمات الشعر والأظافر فقط مع استقبال الزبائن بمواعيد من غير انتظار والتقيد بإرشادات التباعد الإجتماعي.

وأكد النقبي، على جميع المراكز التجارية التقيد بالإجراءات الإحترازية الخاصة بالتعميم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين صدور تعميم آخر بهذا الشأن.

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