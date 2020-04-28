غرفة الشارقة تعزز ممارسة الأعمال عن بعد بخدمات ذكية 100%

المصدر: وام

عززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي مقدمة باقة من الخدمات الإلكترونية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الغرفة أو فروعها المختلفة في الإمارة وبما يضمن تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن الغرفة ملتزمة بدورها تجاه أعضائها بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة عن طريق توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الذكية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكنهم من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة وفقا لأرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الغرفة استثمرت على مدار سنوات في خدماتها الإلكترونية محققة نسبة 100 % في التحول الذكي وهي الآن تجني ثمار ذلك من خلال جاهزيتها في توظيف تلك الخدمات في حالة الطوارئ لخدمة مجتمع الأعمال على أكمل وجه حيث تقدم أفضل الخدمات والممارسات الذكية التي تسهل من ممارسة الأعمال كما تعمل على مواكبة متغيرات العصر وفقا لاستراتيجيات وخطط مدروسة لذلك حرصت منذ البدء بتطبيق نظام العمل عن بعد على جعل كل الخدمات التي يحتاجها أعضاء الغرفة إلى جانب متعامليها متاحة لهم من مكاتبهم من خلال قنوات عدة.

ولفت العويس إلى أن الغرفة تسعى إلى الريادة في تقديم أفضل الخدمات الذكية لتساهم في تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير حلول مبتكرة لجميع التحديات التي تواجه أعمالهم وأنها ملتزمة بالقيام بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

من جانبه قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن استراتيجية الغرفة التي تنتهجها في خدمة مجتمع الأعمال تقوم على ركيزة أساسية هي الاستفادة من التقنيات الحديثة والمبتكرة في عملية التطوير ما يسهم في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية بالإمارة.

ونوه إلى أن غرفة الشارقة كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي سارعت إلى تطبيق نظام العمل عن بعد متخذة جملة من الإجراءات والتدابير التي تضمن تقديم خدماتها بكل كفاءة منها إطلاق خدمة اعتماد تصديق المعاملات إلكترونيا بدلا من الحضور شخصيا إلى مقر الغرفة الرئيسي والفروع التابعة لها وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الغرفة الذكي حيث تشمل المعاملات التي يتم تصديقها إلكترونيا صحة التصديق على التوقيع والكفالة الشخصية وإذن القاصر واستخراج صورة طبق الأصل وموافقة ولي الأمر والمعاملات الخارجية إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة.

وفي سياق متصل ذكر مدير عام غرفة الشارقة أن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها الغرفة أعلن مؤخرا عن فتح باب التسجيل للمنشآت الاقتصادية وذلك اعتبارا من أبريل الجاري حتى نهاية أكتوبر القادم وسيتم هذا العام قبول طلبات الاشتراك بالجائزة من خلال التسجيل الإلكتروني حصرا عبر موقع الجائزة .

ودعا مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة ومن الدورات والبرامج التوعوية التي سيتم تنظيمها عن بعد وتهدف إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

من جهتها أوضحت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة أن جميع خدمات الغرفة مغطاة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والتي تشتمل على إتمام معاملات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات والإيداعات وإلغاء العضوية بجانب الخدمات القانونية الإلكترونية وبحث شهادات المنشأ والربط مع المؤسسات التابعة للغرفة مثل /مركز الشارقة للتدريب والتطوير ومركز إكسبو الشارقة، ومركز الشارقة للتحكيم الدولي، والمراكز التجارية ومجالس الأعمال، وجائزة الشارقة للتميز، ومركز تجارة 101/ إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

ولفتت الشامسي إلى أن الغرفة عملت بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب والتطوير على دراسة العديد من البرامج التدريبية الموجهة لمجتمع الأعمال إلكترونيا من خلال تقنيات الاتصال المرئي التي تقدم مواضيع تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتوفر الدعم لهم لمساندتهم في تجاوز كافة التحديات التي تواجههم إضافة إلى برامج تدريبية للموظفين في الجهات الحكومية وموظفي الغرفة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع كبرى الجهات الأكاديمية العالمية والمحلية.

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