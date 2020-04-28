دبي تهدف لاستقبال السياح مطلع يوليو

المصدر: البيان الإلكتروني

تأمل إمارة دبي في إعادة فتح أبوابها أمام السياح في مطلع يوليو المقبل بعد توقف استقبالهم الشهر الماضي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الثلاثاء إن اعادة استقبال السياح ستكون تدريجية، ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر تبعا للاتجاهات العالمية في إعادة فتح الانشطة الاقتصادية والسياحية.

وأضاف المري، أن "العديد من الدول لا تزال مغلقة، ويتعلق الأمر أكثر بالنقاشات المحلية حول توقيت إعادة الفتح، نحتاج فقط للتأكد أننا على استعداد لاستقبال السياح".

ولفت مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري إلى أنه في حين أن "كورونا" أثر بشكل كبير على السياحة في دبي، فإن هذا القطاع سيرتد ويتطور وسيركز على الصحة والنظافة والتعقيم الدائم للمنشآت السياحية، ما سيعني على الأرجح ارتفاع تكاليف الفنادق.

وأعلنت حكومة دبي الأسبوع الماضي أنها ستخفف من الإغلاق الصارم وتسمح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت الحكومة القطاع السياحي في الامارة بتخفيض رسوم بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.

وتجذب دبي، التي تحولت إلى مركز الاعمال والسياحة الرئيسي في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنويا بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية ومواسمها السياحية والتسويقية.

واستقبلت دبي 16.7 مليون سائح العام الماضي وفقا لتقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية وبريطانيا اهم مصدري السياح الى الامارة رغم الارتفاع السريع لعدد السياح الصينيين في السنوات الاخيرة.

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