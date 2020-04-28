"هب 71" تدعم تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم لتعزيز التحول الرقمي بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "هب 71"، منصة التكنولوجيا المتنامية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن انضمام 15 شركة جديدة إلى المنصة ليزيد بذلك عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلتها إلى 51 شركة سوف تستفيد من برنامج حوافز "هب 71".

وقد منحت لجنة اختيار الشركات في "هب 71" الأولوية للشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية والتعليم، والتي توفر جميعها التقنيات ذات الأهمية الجوهرية لدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد – 19".

وفي ظل نقص تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية لحماية طواقم الصفوف الأولى للرعاية الصحية عالمياً ، فقد اختارت "هب 71" الشركة الناشئة Aumet، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، للاستفادة من برنامج الحوافز. وتقوم الشركة بربط 50 ألف شركة لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم مع جهات توزيع المنتجات ذات الأهمية الجوهرية، مثل أجهزة الحماية الشخصية (PPE) التي تستخدمها طواقم العمل الطبية والمرضى.

ومن بين الشركات التي انضمت أخيراً، منصة الطبي والتي تُعنى بتقديم محتوى طبي موثوق باللغة العربية ومقرها في الأردن، ومنصة Kinderly التي تأسست في المملكة المتحدة حيث تركّز على توفير محتوى تعليمي خاص بمرحلة الطفولة المبكرة لأولياء الأمور والأطفال. وتحظى جميع الشركات في منصة "هب 71" بقدرات متميزة لدعم الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك الأفراد للتكيف مع بيئة العمل الجديدة.

وفي معرض تعليقه، قال إبراهيم عجمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة "هب 71" ورئيس وحدة الشركات الناشئة لدى شركة مبادلة للاستثمار: "لا شك أن الـ 15 شركة التي انضمت أخيراً، سوف تضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال في أبوظبي، وذلك من حيث تعزيز التبادل المعرفي وإثراء التنوع في منظومة الأعمال، في الوقت الذي يمضي العالم بخطى متسارعة من أجل تبني التحوّل الرقمي. وتحرص المنصة والشركات العاملة من خلالها، على توفير كافة السبل لمجابهة هذه التحديات الناجمة عن تفشي كوفيد -19 وتلبية احتياجات مجتمع الشركات لدينا، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات وروّاد الأعمال".

وأضاف أن انضمام 15 شركة ناشئة جديدة، من شأنه أن يعزز مكانة المنصة لدعم جهود التحوّل الرقمي على امتداد عدة قطاعات، ويسرّع التحوّل في طريقة استخدام الخدمات الأساسية.

وفي إطار حرص "هب 71" على الاضطلاع بدور محوري في التعامل مع "كوفيد -19"، فقد أتاحت المجال لانضمام متخصصين في المجال العلمي وشركات الرعاية الصحة الناشئة والتخصصات الهندسية، وذلك لطرح أفكارهم المبتكرة التي من شأنها التعامل مع الوضع الراهن. وتجدر الإشارة إلى أنه في غضون أقل من شهر، سجّل مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد زيادة نسبتها 2000% في الاستشارات الطبية عن بُعد. ويٌستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع جهود استكشاف الأدوية في طيف واسع من المجالات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تفرض التطورات الراهنة على مزوّدي خدمات الرعاية الصحية إعادة النظر في طرق توفير خدماتهم، لا سيما بعد ما أصبحت وسائل التشخيص عن بُعد واقعاً للكثير من المرضى الأمر الذي يتطلب من القائمين على الرعاية الصحية تبني أدوات رقمية متطورة ومبتكرة وآمنة. كذلك فإن أزمة انتشار هذا الوباء عالمياً تلقي بالضوء على أهمية تحقيق التحوّل في أنظمة الرعاية الصحية عبر مختلف الوسائل التكنولوجية المبتكرة.

وفي هذا الصدد، سوف تواصل وحدة "مبادلة للاستثمارات المالية" التوسع في استثماراتها بمجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

من جانبه، قال يحيى عقل، مؤسس Aumet: "إننا نثق في أبوظبي بما تمتلكه من مقوّمات أعمال آمنة ومترابطة بشكل مميز وداعمة للشركات لتحقيق التميز، حيث نتطلع من خلال وجودنا هنا إلى التوسع بأنشطتنا على نطاق عالمي. ومن خلال الدعم الهائل الذي يتيحه مجتمع الأعمال في Hub71، فلن نجد بيئة محفزة للتميز ولخططنا التوسعية أفضل من هنا."

وتلقت "هب 71" خلال الربع الأول من العام الجاري 124 طلباً للاستفادة من برنامج حوافز "هب 71" من قبل شركات ناشئة تنتمي إلى 37 جنسية متنوعة، وقد جاءت الشركات المتأهلة للاستفادة من البرنامج من 10 دول، منها لأول مرة اليونان والبرازيل وسنغافورة وأيرلندا وكندا.

وشكّلت الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها نسبة 27% من الـ 15 شركة المتأهلة أخيراً، وهي مملوكة من قبل روّاد أعمال من جنسيات مختلفة وثقوا بمناخ الأعمال في الدولة.

وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي شهدت سابقاً برنامج مسرّعات تكنولوجية 53% من الـ 15 شركة، مثل مسرّع Techstars Hub71 Accelerator أو أنجال زِ، وهو عبارة عن مبادرة تقودها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وتهدف إلى تحفيز الشركات المتنامية بمجال حلول وخدمات الطفولة المبكرة. ونجحت 60% من هذه الشركات في تأمين تمويلات شركات رأس المال الجرئ أو تمويل المسرعات وذلك من شركاء "هب 71"، مثل "إم إي في بي" و"شروق بارتنرز"، ما يعزز تكامل قدرات منظومة مجتمع الأعمال بالمنصة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حوافز "هب 71" يوفر دعماً للسكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي يصل إلى 100% للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس الأولى لمدة عامين، وبنسبة 50% للشركات الصاعدة لمدة ثلاثة أعوام، حيث تصل قيمة الدعم إلى حوالي 3.5 مليون درهم (950 ألف دولار أمريكي).

وتدعو المنصة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للتقدم بطلباتها للاستفادة من برنامج حوافز "هب 71" والذي سيبدأ اختيار الدفعة الجديدة من الشركات في يونيو المقبل.

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