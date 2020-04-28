4 بنوك إماراتية ضمن قائمة عالمية للأكثر متابعةً وإعجاباً على وسائل التواصل

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حل بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 20 في قائمة أكثر 100 بنك في العالم متابعة ومشاهدة وإعجابا في وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020 أصدرتها مؤخرا مجلة "ذا فاينانشيال براند" التي تصدر في الولايات المتحدة.

ووفق المؤشرات الواردة في التقرير، سجل بنك الإمارات دبي الوطني الذي تصدر بنوك الإمارات، 1,128,570 إعجابا في فيسبوك، و143,515 متابعة على تويتر، و48,141,230 مشاهدة على يوتيوب، و 101,533 متابعا على انستغرام.

تلاه في المرتبة الثانية محلياً بنك أبو ظبي الأول الذي حل في الترتيب 40 عالميا في القائمة، مسجلا 1,697,137 إعجاب في فيسبوك و 113,556 متابعا في تويتر، و 8,654,693 مشاهدة على يوتيوب، و 22,893 متابعا على انستغرام.

وفي المرتبة الثالثة محلياً حل بنك المشرق الذي جاء في المرتبة 59 عالميا، مسجلا 762,944 إعجاب في فيسبوك، و 66,443 متابعا على تويتر، و 9,146,709 مشاهدة على يوتيوب، و 26,662 متابعا على انستغرام.

وحل بنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة الرابعة محليا، بينما احتل المرتبة 83 عالميا حيث سجل 268,519 إعجاب في فيسبوك، و 42,216 متابعا على تويتر، و 7,078,182 مشاهدة في يوتيوب، و 25,122 متابعا على انستغرام.

وتصدر القائمة العالمية بنك الهند الوطني الذي تصدر القائمة ب 18,280,722 إعجاب على فيسبوك و4,049,766 متابعا على توبتر و 350,028,286 مشاهدة على يوتيوب، و 1,598,266 متابعا على انستغرام.

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