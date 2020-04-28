قفازات وكمامات وإحضار الأكياس من البيت.. اشتراطات دخول المتسوقين إلى المراكز التجارية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

طلبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من المتسوقين والزوار اتباع الاجراءات الوقائية حتى يتمكنوا من زيارة المراكز التجارية والتسوق وتناول الطعام.

وقالت الدائرة: مع إعادة فتح المراكز التجارية، بعد نيل الموافقة، يرجى اتباع الاجراءات الوقائية. وعلى المتسوقين ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت، مع إحضار أكياسهم من البيت لحمل البضائع.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم إغلاق غرف غيار الملابس، ولن يسمح باستبدال وإرجاع البضائع، وسيكون الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

وأكدت ضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي مسافة 2 متر.

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