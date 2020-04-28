الأحواض الجافة: إنجاز هندسي في سنغافورة

المصدر: دبي- البيان

قامت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بإكمال بناء نظام الإرساء بنجاح لشركة «إس بي إم أوفشور»، والعميل النهائي «إكوينور»، حيث سيتم دمج نظام الإرساء مع سفينة يوهان كاستبرغ العائمة للتخزين والإنتاج والتفريغ في سنغافورة، المُراد تشغيلها في بحر بارنتس، النرويج.

أكملت الأحواض الجافة العالمية بناء أربع وحدات لنظام التحكم النمطي الداخلي، وكانت المُنشأة بدورها مسؤولة عن الهندسة والإنتاج والبناء والمشتريات واختبار مكونات النظام.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: «نحن في الأحواض الجافة العالمية، لدينا الخبرة الكافية والتسهيلات المطلوبة لتقديم تقنيات عالية الجودة، ونحن فخورون بتقديم هذا المشروع، والانتهاء من بنائه بنجاح، من خلال تحقيق 4.98 ملايين ساعة عمل خالية من الإصابات.

ورغم التحديات الحالية لتفشي (كوفيد 19)، فقد وضعنا كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على مُنشأة تتمتع بالقدرة على إبقاء الإنتاج والعمليات على المسار الصحيح، مع الحفاظ على سلامة موظفينا، ما يسمح لنا في نهاية المطاف بالوفاء بكل الالتزامات المتعلقة بمشاريعنا.

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