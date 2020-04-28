اقتصادية أبوظبي توضح الإجراءات الواجبة قبل إعادة فتح المراكز التجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ملاك ومدراء المراكز التجارية " المولات " في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في تعميمها الصادر مؤخراً بِشأن الشروط والتعليمات الواجب اتباعها لإعادة افتتاح المراكز أبوابها في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

ودعت الدائرة - في تعميم لها بهذا الشأن - إدارات المراكز التجارية في الإمارة إلى مباشرة إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لكافة الموظفين والعاملين في المحلات ضمن المراكز التجارية والحصول على شهادة النتيجة السلبية قبل مباشرة العمل وافتتاح المحلات كشرط رئيس لمنح المركز تصريح استئناف النشاط.

وأوضحت الدائرة في تعميمها أنه يشترط مرور جمهور المتسوقين من المداخل الرئيسية للمراكز التجارية على أن تكون مزودة بكاميرات المسح الحراري وعدم السماح بدخول أي شخص يعاني من حرارة مرتفعة وذلك ينطبق ايضاً على الفحوصات الدورية لموظفي المركز والمحلات التجارية قبل مباشرة العمل.

وأفادت الدائرة أن على إدارات المراكز الانتهاء من تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة منها وتنفيذ الإجراءات المتبعة سالفة الذكر حتى يتسنى لها إخطارها بالحصول على موافقة إعادة افتتاح المركز مشيرة الى أنه سيتم بالتنسيق مع دائرة الصحة تحديد أماكن الفحوصات وأوقاتها للموظفين العاملين داخل المراكز التجارية التي تستعد لإعادة افتتاح أبوابها للجمهور أو إجراء الفحوصات بإحدى مراكز الفحص التابعة لدائرة الصحة.

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