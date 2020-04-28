31 شرطاً لإعادة افتتاح مراكز رأس الخيمة التجارية

المصدر: (رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح)

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 31 شرطاً ضمن التعميم رقم (15) لسنة 2020 الذي أصدرته إلى مالكي ومديري المراكز التجارية بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لإعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية بعد الحصول على الموافقات النهائية، كما سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وفقاً لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن التعميم حدد ساعات عمل المراكز التجارية من الساعة 12 ظهراً إلى 11 مساءً باستثناء السوبرماركت والصيدليات ومحلات الصرافة المسموح لها من 9 صباحا إلى 12 منتصف الليل.

وأضاف: قيد التعميم بعض الأنشطة التجارية والخدمات مثل السينما والنوادي الرياضية ومراكز الترفيه.

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