11 وجهة تسوّق تعود إلى العمل اليوم في دبي

المصدر: دبي ـ بشار باغ

يشهد اليوم عودة افتتاح جزئية لـ11 من مراكز ووجهات التسوق في دبي مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص إعادة الفتح الجزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحال التجارية.

وتشمل قائمة المراكز والوجهات التي تفتتح أبوبها ابتداءً من اليوم بشكل جزئي بنسبة 30 % من طاقتها التشغيلية والاستيعابية كلاً من دبي مول ودبي مارينا مول وسوق البحار، إضافة إلى وجهات شركة مراس وهي «بوكس بارك»، و«السيف»، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، و«كايت بييتش»، و«لا مير»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج»، فيما سيتواصل إغلاق المناطق والمرافق الترفيهية بما فيها ألعاب الأطفال والشواطئ والمرافق الرياضية، كما أوضحت مِراس، أن جميع الشواطئ والمناطق المخصصة للسباحة ضمن وجهاتها ستظل مغلقة حتى صدور قرار حكومي من قبل الجهات المعنية.

وبدأت المراكز والوجهات بإعادة افتتاح أبوابها خلال الأسبوع الجاري بدءاً من يوم السبت الذي شهد افتتاح كل من دبي فيستيفال سيتي و«مول الإمارات» و«مردف سيتي سنتر» و«ديرة سيتي سنتر» ومركز برجمان ومركز الغرير، وبدأ «دبي أوتلت مول» عمله منذ يوم الأحد. فيما افتتحت شركة نخيل ابتداءً من يوم أمس الإثنين كلاً من نخيل مول وابن بطوطة مول و«دراغون مارت» (سوق التنين)، كما افتتحت أمس شركة إعمار مجمع الذهب والمجوهرات.

المطاعم

وفي ما يتعلق بوجهات المطاعم، أشارت نخيل إلى أن «كلوب فيتسا ماريه» أعاد افتتاح أبوابه السبت الماضي كما عاد إلى العمل كل من «بافيليونز» و«جولدن مايل جاليريا» و«بالم فيوز» منذ يوم الأحد، على أن تتم إعادة افتتاح مركز «ذا بوينت» غداً الأربعاء.

سوق الذهب

وأفادت اقتصادية دبي بأن جميع المحال والمنشآت التجارية في منطقتي الراس ونايف وسوق الذهب بإمكانها مباشرة العمل بشكل جزئي، أي بـ30% من طاقتها التشغيلية، ابتداءً من اليوم عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الذي نص على تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل «صفر» حالات كورونا على مدى يومين، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحاً أسوة ببقية أنحاء الإمارة.

وأكدت اقتصادية دبي أهمية التزام المتاجر العاملة في جميع أسواق ومناطق الإمارة، بما فيها منطقتا الراس ونايف، التدابير الاحترازية المرعية، ولفتت إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من الالتزام وتطبيق هذه الإجراءات المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتنفيذ شروط التعقيم المطلوبة وتطبيق التباعد الجسدي وعدم السماح بوجود ازدحام في المحل، وذلك لتفادي المخالفة والإغلاق.

وأوضحت أن فرق التفتيش وفي حال رصد أي حالة عدم التزام بالإجراءات المتبعة لدى أي من منافذ التجزئة ومراكز التسوق ستقوم بتوجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار هذه الممارسات، على أن يكون الإجراء النهائي في حال تكرار عدم الالتزام بإغلاق المنشأة.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي في حال رصد أي حالة عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية لدى منافذ التجزئة أو مراكز التسوق وكذلك حالات رفع الأسعار أو الغش التجاري وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية.

ميركاتو وتاون سنتر

أعلن ميركاتو وتاون سنتر جميرا، عن إعادة فتح كلا المركزين، مع ضمان الالتزام بالتوجيهات والبروتوكولات المعمول بها، وتطبيق الافتتاح الجزئي، بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة الصادرة عن مختلف الدوائر والجهات الحكومية المعنية بمكافحة انتشار «كورونا»، متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.

وتشمل إعادة التشغيل، تخفيض ساعات عمل المركزين، لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية مغلقة.

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