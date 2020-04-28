استئناف نشاط المراكز والصالونات في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تعميماً لأصحاب مراكز التسوّق والمراكز التجارية ومحال صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بإعادة فتح المراكز والصالونات من أمس الاثنين، واتّباع دليل «القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية» الذي يسرد كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقد تم الإعلان عن الدليل مؤخّراً لضمان الاستعداد والجهوزية المُسبقة للمنشآت واستيعابها الاشتراطات وتطبيقها لها.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: «سيقوم فريق عمل من المفتّشين فرسان الميدان بتنفيذ حملات تفتيشية فوراً للوقوف على تطبيق المراكز التجارية ومحال الصالونات الضوابط المنشورة، وفي حال رصد أي حالة عدم التزام سنقوم بتوجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار التجاوزات، وسيتم إغلاقها في حال تكرار عدم الالتزام.».

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