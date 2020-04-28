فحص موظفي 26 مركز تسوّق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت مراكز التسوق في أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية عملية فحص شامل لموظفيها للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» (كوفيد 19) المستجد. ويأتي الفحص ضمن الإجراءات الاحترازية التي اشترطتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعادة افتتاح المراكز التجارية، وشددت فيها على ضرورة استيفاء المراكز لجميع الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها الفحص الطبي للعمالة.

وبدأت المراكز التجارية في أبوظبي البالغ عددها 26 صباح الجمعة الماضية توجيه موظفيها إلى مراكز الفحص التي حددتها شركة صحة لإجراء الفحص، وحتى أمس لم تنته إجراءات الفحص لكل العمالة، وفي الوقت نفسه تواصل إدارات المراكز التجارية في أبوظبي الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف الكامل، إضافة إلى تركيب أجهزة قياس درجة الحرارة، على قدم وساق لضمان بيئة آمنة وخالية من العدوى.

وأشار ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية التي تدير أكثر من 15 مركزاً تجارياً في إمارة أبوظبي إلى أن المجموعة تكثف حاليا جهودها للإسراع في تلبية كافة متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وخاصة فحص العمالة والتعقيم، مشدداً على أنه لا يوجد للآن موعد محدد لإعادة افتتاح المراكز التجارية. وقال كومار: عندما ننتهي من تلبية كافة متطلبات الدائرة سنتقدم بطلب لها لإعادة الافتتاح وتاريخ إعادة الافتتاح سيكون بيدها.

وأكد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية، على أن المجموعة تعمل عن كثب مع مختلف الجهات والسلطات الحكومية لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشدداً على حرص المجموعة على تنظيف وتعقيم كل نقطة وزاوية وركن في مراكز التسوق التابعة لها وذلك لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

وكشف عن أنه الانتهاء من فحص أكثر من 5000 موظف حتى اليوم ومازال لدينا عدد آخر سيتم فحصه قريبا. وقال: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية ونسارع الزمن لإعادة افتتاح المراكز في أسرع وقت. وتوجه واجب الخوري بالشكر إلى كل أفراد المجتمع على كل التزامهم ودعمهم.

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