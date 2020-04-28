«وزارة الطاقة» تنظّم مختبر الابتكار عن بُعد

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، برنامجاً تدريبياً بعنوان «الابتكار عن بُعد»، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بالإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي، لما بعد الأزمة الراهنة، التي يمر بها العالم.

شارك في المختبر الافتراضي، الذي عقد مؤخراً عن بُعد، ممثلون من جهات حكومية اتحادية ومحلية، وجرى تنظيمه على جلسات عدة، بالتعاون مع منصة «حكومة 01»، أول منصة عربية للابتكار الحكومي.

وقالت هالة المري الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والصناعة، إن مختبر الابتكار عن بعد، وفّر منصة تقنية عملية، مكنت المشاركين من استشراف المستقبل، ومناقشة الفرص التي تخلقها هذه الأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم، لتمكين الجهات الحكومية من الاستمرار في الابتكار في إسعاد المتعاملين، وتعزيز ريادة الابتكار الحكومي في الإمارات.

وقالت طيبة علي البلوشي تنفيذي أول مكتب المدير العام في برنامج الشيخ زايد للإسكان: «جمعت الأدوات التي استخدمناها في المختبر، بين الابتكار وسهولة الاستخدام»، فيما عبرت حمدة آل علي مسؤولة المشاريع في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادتها بتجربة الابتكار عن بعد، والعمل ضمن فريق عمل في أكثر من إمارة، في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تم طرحها.

وشارك في الجلسة الختامية للمختبر، الدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية جامعة دبي، محاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي أكد سعادته بالطيف الواسع من أدوات الابتكار عن بعد، التي استخدمها المشاركون، ما يؤكد أهمية هذا البرنامج في تعزيز سعي الجهات الحكومية لتجويد العمل عن بعد، والتعامل مع تحدياته المختلفة.

ومن جانبه، أشاد إبراهيم البدوي الرئيس التنفيذي لمنصة «حكومة 01»، بسرعة تجاوب فريق الابتكار في وزارة الطاقة والصناعة، مع التحولات الجارية، وكذلك توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة، معرباً عن سعادته بالجاهزية الكبيرة التي أظهرها المشاركون في البرنامج، وقدرتهم على استيعاب التقنيات الحديثة، وتوظيفها في سبيل ضمان استمرارية وتطوير جهود الابتكار في القطاع الحكومي.

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