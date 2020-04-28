«سيفن تايدز» تقدّم حزمة تسهيلات للمستأجرين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة تقديم سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المستأجرين للوحدات التجارية والسكنية وقطاع التجزئة.

وعرضت الشركة على المستأجرين في منطقة ديسكفري جاردنز تمديد فترة الإيجار، وتأجيل الدفعات والأقساط الشهرية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو لأولئك الذين تم خفض رواتبهم. كما ستوفر سيفن تايدز تسهيلات للمستأجرين الراغبين في إنهاء عقودهم مبكراً نتيجة فقدانهم وظائفهم، عبر التنازل عن غرامات إنهاء عقود الإيجار.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: قررنا تقديم حزمة التسهيلات للتخفيف عن المستأجرين قدر الإمكان. وفي مجمع بوابة ابن بطوطة، تقدم سيفن تايدز الدعم للمستأجرين الذين يعانون من صعوبات.

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