«صناعة القيمة» محور مؤتمرللمنظمة العالمية للمناطق الحرة عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تنظيم الدورة السادسة من المؤتمر والمعرض الدولي السنوي التابع لها عن بُعد تحت عنوان «صناعة القيمة في المناطق الحرة وربط جميع الأطراف المعنية»، وذلك من خلال إطلاق خمس جلسات نقاشية عبر الإنترنت، وستكون متاحة من خلال 30 فيديو.

ويجمع هذا المؤتمر الفريد والأول من نوعه الذي سينطلق هذا العام من دبي عبر الإنترنت، نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في واحدة من أهم الفعاليات السنوية التابعة للمنظمة، والتي تسعى من خلاله إلى جمع كافة الأطراف المعنية ومناقشة الحلول الأكثر فاعلية التي يمكن للمناطق الحرة تبنيها لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها القطاع وبشكل متسارع.

تعزيز الخدمات

وأكد الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن المنظمة تواصل جهودها في تعزيز الخدمات التي توفرها للأعضاء وجميع الأطراف المعنية بما يلبي احتياجاتهم، ويؤكد دور المنظمة في تنظيم أهم حدث سنوي لها، والذي جاء هذا العام بشكل جديد ليتخطى الصعوبات والتحديات الحاصلة عالمياً، حيث سيتم انعقاده عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير مجموعة فيديوهات ومحتوى مخصص ومتاح لكافة الأطراف لمواكبة احتياجاتهم.

وسيبث المؤتمر مقاطع الفيديو لجلساته الخمس عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة اعتباراً من 30 أبريل من خلال منصة متاحة مجاناً، والتي ستعرض آراءً وحلولاً لأكثر من 20 خبيراً حول مواضيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات الاستدامة، ودور المحفزات والقوانين الحكومية والتوازن بين الاستثمار في البنى التحتية والقوى العاملة ضمن القطاع، وستطرح مجموعة من الأسئلة والقضايا التي تواجهها المناطق الحرة وجميع الأطراف المعنية، حيث سيقوم كل مدير جلسة بعرض آراء وتوصيات محددة عن كل موضوع، كما يتطرق كل فيديو إلى تحليلاتهم وتوصياتهم في هذا الإطار.

محتوى متكامل

وأشار الزرعوني إلى أن المنظمة تحرص في نهجها على توفير محتوى متكامل عبر الإنترنت، والذي يجمع تحليلات ورؤى للمواضيع والقضايا الهامة بالنسبة للقطاع، من خلال سلسلة من الفيديوهات التي تسلط الضوء على وجهة نظر كل مشارك.

تضم قائمة المشاركين والمتحدثين في الجلسات كلاً من الدكتور موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وأتونبا أديني أديبايو وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيرا، سينيا مالي وزير التمويل الصربي وغيرهم.

وسيتم مناقشة نتائج التقارير الصادرة مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من ممثلي منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وغيرها من المنظمات الكبيرة، وسيسلط الخبراء الضوء على تأثير جائحة فيروس «كورونا» وتداعياته على أعمال المناطق الحرة في كافة المجالات حول العالم.

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