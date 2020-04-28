عمّار الغول رئيساً تنفيذياً للإدارة المالية لدى «أغذية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، انضمام عمّار الغول إلى الشركة رئيساً تنفيذياً جديداً للإدارة المالية، وسوف يتولّى الغول في إطار منصبه الجديد، مسؤولية إدارة وتخطيط الاستراتيجيات المالية للمجموعة.

وقبل تعيينه مديراً مالياً للمجموعة، شغل الغول منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لدى مجموعة «إم إس فارما» في الأردن، حيث تولّى مسؤولية إدارة الشؤون المالية، والمساهمة في توسّع المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوربي.

ويمتلك الغول خبرة تزيد على 20 عاماً مع سجل حافل في إدارة المهام المالية وتأسيس فرق العمل وإدارة رأس المال والتمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ في إطار بيئة تتسم بالنمو، بالإضافة إلى الإدارة الاستراتيجية للاستثمارات والاكتتابات العامة والتدقيق الخارجي.

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